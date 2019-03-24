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Беларусь и Греция могут вывести сотрудничество на качественно новый уровень, считает Лукашенко

25.03.2019 16:30 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Греции Прокописа Павлопулоса и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Убежден, что белорусско-греческое сотрудничество имеет значительный потенциал и совместными усилиями мы можем вывести его на качественно новый уровень", - говорится в поздравлении А.Лукашенко.

При этом глава государства подчеркнул заинтересованность Беларуси в активном развитии двусторонних отношений с Грецией на принципах партнерства и взаимного уважения.

А.Лукашенко пожелал Греции благополучия и процветания, а президенту этой страны - крепкого здоровья и дальнейших успехов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Греции Прокописа Павлопулоса и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости,...
 
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