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Беларусь и Греция могут вывести сотрудничество на качественно новый уровень, считает Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Греции Прокописа Павлопулоса и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Убежден, что белорусско-греческое сотрудничество имеет значительный потенциал и совместными усилиями мы можем вывести его на качественно новый уровень", - говорится в поздравлении А.Лукашенко.
При этом глава государства подчеркнул заинтересованность Беларуси в активном развитии двусторонних отношений с Грецией на принципах партнерства и взаимного уважения.
А.Лукашенко пожелал Греции благополучия и процветания, а президенту этой страны - крепкого здоровья и дальнейших успехов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Греции Прокописа Павлопулоса и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости,...
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