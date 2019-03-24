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В Беларуси могут ввести фотофиксацию проезда на красный и пересечения двойной сплошной

25.03.2019 17:03 — Разное | Myfin  
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В Беларуси могут ввести фотофиксацию проезда на красный и пересечения двойной сплошной
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

В настоящее время камеры фиксируют только нарушения скоростного режима и правил остановки/стоянки.

Вместе с тем можно было бы отслеживать и проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной или железнодорожного переезда, то есть все то, что несет повышенный риск для безопасности дорожного движения, отметил Андрей Рыбак.

Напомним, штраф за невыполнение указаний светофора или регулировщика в Беларуси составляет от 1 до 5 базовых величин (от 25,5 до 127,5 рублей), или предупреждение. Такой же штраф предусмотрен за невыполнение требований дорожных знаков или разметки. За нарушение правил проезда железнодорожного переезда штраф составит от 2 до 4 базовых величин – от 51 до 102 рублей.

 
 
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В Беларуси перечень нарушений ПДД, которые могут фиксироваться камерами, предлагается расширить.
 
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