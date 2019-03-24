В Беларуси могут ввести фотофиксацию проезда на красный и пересечения двойной сплошной

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В настоящее время камеры фиксируют только нарушения скоростного режима и правил остановки/стоянки.

Вместе с тем можно было бы отслеживать и проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной или железнодорожного переезда, то есть все то, что несет повышенный риск для безопасности дорожного движения, отметил Андрей Рыбак.