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В Беларуси могут ввести фотофиксацию проезда на красный и пересечения двойной сплошной
В настоящее время камеры фиксируют только нарушения скоростного режима и правил остановки/стоянки.
Вместе с тем можно было бы отслеживать и проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной или железнодорожного переезда, то есть все то, что несет повышенный риск для безопасности дорожного движения, отметил Андрей Рыбак.
Напомним, штраф за невыполнение указаний светофора или регулировщика в Беларуси составляет от 1 до 5
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В Беларуси перечень нарушений ПДД, которые могут фиксироваться камерами, предлагается расширить.
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