Рыбак считает необходимым увеличить дорожный фонд

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По мнению парламентария, перераспределение средств дорожного фонда не решит проблему плохих дорог.

Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак предложил решение проблемы качества дорог. По его мнению, проблему плохих дорог в Беларуси перераспределение средств дорожного фонда не решит. «Надо увеличивать этот фонд, увеличивать источники - в этом, я думаю, выход", - цитирует парламентария БЕЛТА .

Кроме того, по мнению Рыбака, нужно работать с местной властью, чтобы решать вопросы эффективного расходования средств.

При этом парламентарий отметил и примеры улучшения качества дорог – например, Р23, по которой он ездит в родной Солигорск.

Сегодня 50% средств дорожного сбора направляются на строительство, эксплуатацию и ремонт республиканских дорог, другая половина - на местные. Ранее депутаты обсуждали возможность направления на республиканские дороги только четверти суммы дорожного сбора.