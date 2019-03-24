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Рыбак считает необходимым увеличить дорожный фонд

25.03.2019 17:15 — Разное | Ежедневник  
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Рыбак считает необходимым увеличить дорожный фонд

фото: auto.tut.by

По мнению парламентария, перераспределение средств дорожного фонда не решит проблему плохих дорог.

Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак предложил решение проблемы качества дорог. По его мнению, проблему плохих дорог в Беларуси перераспределение средств дорожного фонда не решит. «Надо увеличивать этот фонд, увеличивать источники - в этом, я думаю, выход", - цитирует парламентария БЕЛТА.

Кроме того, по мнению Рыбака, нужно работать с местной властью, чтобы решать вопросы эффективного расходования средств.

При этом парламентарий отметил и примеры улучшения качества дорог – например, Р23, по которой он ездит в родной Солигорск.

Сегодня 50% средств дорожного сбора направляются на строительство, эксплуатацию и ремонт республиканских дорог, другая половина  - на местные. Ранее депутаты обсуждали возможность направления на республиканские дороги только четверти суммы дорожного сбора.

 
 
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По мнению парламентария, перераспределение средств дорожного фонда не решит проблему плохих дорог.
 
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