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Израиль закрыл границы с сектором Газа после ракетного обстрела

25.03.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Новости Израиля. Израиль закрыл границы с сектором Газа после ракетного обстрела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

Израиль закрыл границы с сектором Газа после ракетного обстрела

Кроме этого власти страны грозят ответить на эту атаку военной силой. Число пострадавших увеличилось до 7 человек. Среди них есть дети. Еще несколько жителей получили травмы во время эвакуации в убежище.

Израиль закрыл границы с сектором Газа после ракетного обстрела

Ракета попала в дом в центральной части страны. В результате здание загорелось. К счастью, никто не погиб, так как сработали сирены воздушной тревоги. На месте ЧП работают правоохранители.

Израиль закрыл границы с сектором Газа после ракетного обстрела
 
 
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Новости Израиля. Израиль закрыл границы с сектором Газа после ракетного обстрела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.       Кроме этого власти страны...
 
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