ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дима Билан получал звание заслуженного артиста России на костылях

25.03.2019 17:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Певец Дима Билан пришёл получать звание заслуженного артиста России на костылях.  

Церемония состоялась в Большом театре. Награды вручал Министр культуры Владимир Мединский. В числе получавших звание был и Дима Билан.  

Исполнитель вышел на подиум на костылях, получил награду и сказал, что ему невероятно приятно быть оценённым так высоко.  

Дима Билан получал звание заслуженного артиста России на костылях
Фото: instagram.com/bilanofficial  

Позже певец разместил на своей странице в Instagram пост, посвящённый этому событию. Билан искренне поблагодарил всех, кто поддерживал его и кому нравится его музыка.  

«Быть на острие у руля огромного потока вкусов, направлений, мнений, жанров и характеров – труд невероятный! Скажу просто – всё начинается с нас самих», – написал артист.  

Дима Билан получал звание заслуженного артиста России на костылях
Фото: instagram.com/bilanofficial  

В феврале мы рассказывали, что исполнитель поскользнулся на льду и сломал ногу. Однако это не помешало Билану выступить на концерте в Санкт-Петербурге. Теперь певец выздоравливает, однако на церемонию ему пришлось идти на костылях.  

Летом 2018 года Дима Билан вместе с певицей Polina выпустил нашумевший клип на песню «Пьяная любовь».  

В честь этого события мы решили узнать, о чём рассказывает главный хитмейкер России на своей странице в Instagram – здесь подробнее.  
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Певец Дима Билан пришёл получать звание заслуженного артиста России на костылях.   Церемония состоялась в Большом театре. Награды вручал Министр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ещё две волчьи стаи уничтожили шумилинские охотники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика