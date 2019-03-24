|
Дима Билан получал звание заслуженного артиста России на костылях
Новости России. Певец Дима Билан пришёл получать звание заслуженного артиста России на костылях.
Церемония состоялась в Большом театре. Награды вручал Министр культуры Владимир Мединский. В числе получавших звание был и Дима Билан.
Исполнитель вышел на подиум на костылях, получил награду и сказал, что ему невероятно приятно быть оценённым так высоко.
Позже певец разместил на своей странице в Instagram пост, посвящённый этому событию. Билан искренне поблагодарил всех, кто поддерживал его и кому нравится его музыка.
«Быть на острие у руля огромного потока вкусов, направлений, мнений, жанров и характеров – труд невероятный! Скажу просто – всё начинается с нас самих», –
В феврале мы
Летом 2018 года Дима Билан вместе с певицей Polina выпустил нашумевший клип на песню «Пьяная любовь».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Певец Дима Билан пришёл получать звание заслуженного артиста России на костылях. Церемония состоялась в Большом театре. Награды вручал Министр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)