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Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете

25.03.2019 16:35 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Французский фотограф Пьер-Луи Феррер решил показать, как ультрафиолет влияет на человеческую кожу.  

Пьер-Луи занимается фотографированием уже более десяти лет. Несколько лет назад он даже бросил свою работу инженера, чтобы полностью погрузиться в искусство. Особенностью его снимков является фотографирование предметов в инфракрасном и ультрафиолетовом свете. Например, после съёмок в инфракрасном свете получился непривычно бледный Париж.  

Британский актёр побывал в космосе во время клинической смерти. Теперь он художник  

Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете
Фото: instagram.com/plf_photographie  

Недавно Феррер занялся новым проектом под названием «Brut» (необработанный). Всего в проекте 20 изображений: 10 портретов и 10 частей тела. Все фото сделаны в ультрафиолете, поэтому видны незаметные без специального оборудования веснушки.  

При помощи своего проекта, насколько известно, Пьер-Луи хотел добиться двух целей: создать атмосферу доверия и убедить людей пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы избежать рака кожи.  

Осенью 2018 года американская художница нарисовала персонажей Disney в стиле прерафаэлитов. 

Женщина хотела отразить главные черты характеров персонажей – здесь подробнее.  

Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете
Фото. instagram.com/plf_photographie
Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете
Фото. instagram.com/plf_photographie
Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете
Фото. instagram.com/plf_photographie
Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете
Фото. instagram.com/plf_photographie
Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете
Фото. instagram.com/plf_photographie
Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете
Фото. instagram.com/plf_photographie
Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете
Фото. instagram.com/plf_photographie
Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете
Фото. instagram.com/plf_photographie
Полумрак и веснушки. Художник из Франции показал людей в непривычном свете
Фото. instagram.com/plf_photographie

 
 
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Новости Франции. Французский фотограф Пьер-Луи Феррер решил показать, как ультрафиолет влияет на человеческую кожу.   Пьер-Луи занимается фотографированием уже...
 
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