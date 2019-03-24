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18-летний солдат срочной службы сбежал из воинской части в Печах

25.03.2019 17:37 — Разное | Аргументы и факты  
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18-летний солдат срочной службы сбежал из воинской части в Печах
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 19 марта. 18-летний солдат срочной службы ушел в самовольную отлучку из 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах, пишет БЕЛТА.

18-летний солдат срочной службы сбежал из воинской части в Печах Офицер спас солдата, уронившего боевую гранату в окоп

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.445 УК Республики Беларусь («Самовольное оставление части военнослужащим срочной военной службы»). При этом характеризуют солдата положительно. В данный момент выясняется, что могло стать причиной «самоволки». Сообщается, что молодой человек сбежал без оружия.

Как пояснил официальный представитель Минобороны Владимир МАКАРОВ, исчезновение до двух дней не считается преступлением. Уголовное преследование осуществляется, если военнослужащий отсутствует более двух суток. В то же время поиск солдата начался сразу же после его исчезновения.

Владимир Макаров также отметил, что в целом за последние годы для Вооруженных Сил Беларуси подобные случаи не характерны. К примеру, в 2018 году было зафиксировано только одно преступление, связанное с самовольным оставлением воинской части.

 
 
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Молодой человек ушел в «самоволку» 19 марта.
 
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