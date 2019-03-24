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Опубликовано редкое фото сверхтяжелого танка Гитлера Maus в Бресте

25.03.2019 17:32 — Разное | Tut.by  
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Редкую фотографию немецкого сверхтяжелого танка Panzerkampfwagen VIII Maus на станции в Бресте опубликовал на своей странице в Facebook краевед Иван Чайчиц. В подписи под снимком сообщается, что трофейный немецкий танк следует из Германии в Советский Союз, а сам кадр сделан осенью 1945 года.


Фото: Иван Чайчиц / facebook.com

Автор снимков Георгий Федорович Платонов (родился 4 апреля 1923, Хвалынск) — командир эскадрона кавалерийского полка, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Maus — самый тяжелый танк в истории, его вес — 188,9 тонны. Он имел мощное круговое бронирование и вооружение, состоящее сразу из двух орудий, смонтированных в башне.

В качестве основной использовалась 128-мм пушка KwK-44 L/55, до конца войны не имевшая аналогов по дальности стрельбы и бронепробиваемости. До 1948 года в мире не было танка, способного выдержать попадание ее 28 кг снаряда. В качестве вспомогательного использовалось 75-мм орудие KwK-40.

Также на соседней платформе вместе с Maus замечен еще один редкий представитель немецкой бронетехники — САУ «Штурмтигр». Всего в 1943—1945 годах было построено 18 «Штурмтигров», включая прототип.


На первом плане САУ «Штурмтигр». Фото: facebook.com/Иван Чайчиц

«Штурмтигр», вооруженный 380-мм корабельным реактивным бомбометом, мог натворить немало бед. Например, в боях с американцами этой САУ одним выстрелом удалось уничтожить сразу три танка «Шерман».

До наших дней сохранился всего один экземпляр танка Maus, собранный из двух машин (немцы подорвали опытные экземпляры при отступлении), который сейчас находится в бронетанковом музее Кубинка. Из 18 «Штурмтигров» сохранились лишь два. Один на Кубинке, второй — в Мунстере.

 
Теги: Брест
 
 
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