Резидент ПВТ получил престижную международную награду в продуктовом дизайне

Фото из Instagram-аккаунта teslasuit

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский стартап Teslasuit стал победителем престижной международной премии по промышленному дизайну Red Dot Award: Product Design 2019. Награда Red Dot: Best of the Best вручается за новаторский выдающийся дизайн лучшим продуктам, сообщили БЕЛТА в компании.

"Наша цель состояла в том, чтобы найти баланс между комфортом и эстетикой, эргономикой и практическими возможностями реализации. Некоторые технологии, входившие в состав Teslasuit, существовали и раньше, но никогда не были реализованы в форме решения для умной одежды. Важной целью и самой большой сложностью было сделать взаимодействие между компьютером и телом человека спокойным, комфортным и безопасным", - рассказал руководитель отдела дизайна в Teslasuit Игорь Бутурля, которого цитирует сайт Парка высоких технологий

Teslasuit - это тактильный костюм для всего тела, который стал первым в мире интерфейсом между пользователем и цифровой средой. Технология позволяет передавать прикосновения: это фактически дополнительный канал связи и новый способ сделать опыт виртуальной реальности более глубоким, захватывающим и реалистичным. Костюм Teslasuit будет широко использоваться в играх и развлечениях, фитнесе и спорте, оздоровлении и здравоохранении.

Разработка была впервые официально представлена на выставке бытовой электроники (CES) в Лас-Вегасе в январе 2018 года и стала лауреатом премии за инновации в области виртуальной и дополненной реальности - Future Unicorn Award. Авторитетное высокотехнологичное СМИ Tech Crunch также считает Teslasuit будущим технологий тактильных ощущений для всего тела.-0-