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Речицкий Робин Гуд: беларус украл аппарат с жвачками и раздал их детям

25.03.2019 16:21 — Разное | KYKY  
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В Речице мужчина украл аппарат со жвачками, который стоял в тамбуре магазина, и разбил его. Жвачки беларус раздал детям, а деньги пропил. Об этом сообщает милиция региона.

В службу Речицкого РОВД обратился индивидуальный предприниматель. Из его магазина пропал торговый аппарат со жвачками. Оперативники тут же изучили записи с камер. Вором оказался 32-летний речичанин, которого до этого судили за хранение наркотиков. Теперь его заинтересовали жвачки: он разбил украденный аппарат, вытащил деньги (их пропил), жвачки (их раздал детям на улице) и утопил его в реке. 

На данный момент материалы проверки передали в Речицкий РОСК. Там им дадут правовую оценку. 

 
 
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В Речице мужчина украл аппарат со жвачками, который стоял в тамбуре магазина, и разбил его. Жвачки беларус раздал детям, а деньги пропил. Об этом сообщает милиция...
 
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