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Речицкий Робин Гуд: беларус украл аппарат с жвачками и раздал их детям
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В Речице мужчина украл аппарат со жвачками, который стоял в тамбуре магазина, и разбил его. Жвачки беларус раздал детям, а деньги пропил. Об этом
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В Речице мужчина украл аппарат со жвачками, который стоял в тамбуре магазина, и разбил его. Жвачки беларус раздал детям, а деньги пропил. Об этом сообщает милиция...
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