В Речице мужчина украл аппарат со жвачками, который стоял в тамбуре магазина, и разбил его. Жвачки беларус раздал детям, а деньги пропил. Об этом сообщает милиция региона.



В службу Речицкого РОВД обратился индивидуальный предприниматель. Из его магазина пропал торговый аппарат со жвачками. Оперативники тут же изучили записи с камер. Вором оказался 32-летний речичанин, которого до этого судили за хранение наркотиков. Теперь его заинтересовали жвачки: он разбил украденный аппарат, вытащил деньги (их пропил), жвачки (их раздал детям на улице) и утопил его в реке.



На данный момент материалы проверки передали в Речицкий РОСК. Там им дадут правовую оценку.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Речицкий Робин Гуд: беларус украл аппарат с жвачками и раздал их детям В Речице мужчина украл аппарат со жвачками, который стоял в тамбуре магазина, и разбил его. Жвачки беларус раздал детям, а деньги пропил. Об этом сообщает милиция...