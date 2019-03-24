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Их нравы: у найденного мертвым в колонии экс-охранника Кадырова изъяли легкие и почки

25.03.2019 17:21 — Разное | Партизан  
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СМИ со ссылкой на правозащитников ранее неоднократно писали, что он постоянно сообщал об угрозах жизни.


Аюб Тунтуев 

У бывшего охранника первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева, которого в середине марта нашли мертвым во владимирской колонии №6, как установила экспертиза, отсутствуют легкие и почки. 

Кроме того, на его теле обнаружены кровоподтеки, пишет «Кавказский узел». Информацию об этом на условиях анонимности подтвердил один из участников заседания Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 21 марта.

Бывший сотрудник службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюб Тунтуев был обнаружен мертвым в ИК № 6 во Владимирской области в начале марта. По официальной информации, Тунтуев совершил самоубийство.

Тунтуев был отправлен в ИК-6 в 2015 году. Почти все это время он провел в одиночной камере. Кроме того, СМИ со ссылкой на правозащитников писали, что он постоянно сообщал об угрозах жизни.

В 2008 году суд приговорил Тунтуева к 24 годам колонии по делу о теракте в чеченском селе Знаменское. В 2017 году к этому сроку добавили еще 11 месяцев заключения за нападение на военных 104-го полка 706-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне. Тунтуев в обоих случаях свою вину не признал.


В сентябре 2016 года СК возбудил уголовное дело против неустановленных сотрудников ИК-6 после рассказа Тунтуева о пытках и избиении тюремщиками после перевода в колонию. По его словам, они добивались признательных показаний по делу о нападении на дивизию ВДВ.

Через год, в мае 2016 года, пытки в колонии повторились — в жалобе в ЕСПЧ говорилось, что неизвестные избили Тунтуева в камере и обещали отравить его, если он не подпишет нужные документы. 

В тот же день заключенного отвели в штаб-квартиру ИК-6, где ему угрожали трое сотрудников ФСБ. Под давлением Тунтуев подписал отказ от услуг адвоката.

 
 
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СМИ со ссылкой на правозащитников ранее неоднократно писали, что он постоянно сообщал об угрозах жизни.
 
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