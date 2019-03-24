﻿ Могилевчанин потребовал от каждого из 110 депутатов Палаты представителей признать Россию главным врагом Беларуси. 21.by
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Могилевчанин потребовал от каждого из 110 депутатов Палаты представителей признать Россию главным врагом Беларуси

25.03.2019 17:02 — Разное | Партизан  
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Могилевский правозащитник и активист Володар Цурпанов направил обращение каждому депутату нижней Палаты парламента. Как сообщает «Могилевская весна», в своем письме он требует от парламентариев публично заявить о своей позиции относительно угрозы инкорпорации нашей страны в состав России.



Кроме этого, Цурпанов также потребовал объявить, какие действия, направленные на перевод структур армии, КГБ и МВД в режим повышенной боеготовности, совершил каждый депутат.

Ещё правозащитник выдвинул требование «срочно подготовить предложения и выдвинуть законодательную инициативу для пересмотра военной доктрины Беларуси, чтобы объявить Россию первым и главным врагом».

Все эти требования Цурпанов расписал для каждого из 110 депутатов Палаты представителей. Дать ответ на них должны в течении месяца.

Ранее правозащитник просил от депутатов местных Советов, а также горисполкома и облисполкома, обозначить свою позицию по вопросу «российской угрозы». Представители власти и чиновники, впрочем, массово отписали Цурпанову, что никакой угрозы со стороны российского государства они не видят.


 
 
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Могилевский правозащитник и активист Володар Цурпанов направил обращение каждому депутату нижней Палаты парламента. Как сообщает «Могилевская весна», в своем...
 
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