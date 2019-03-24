Могилевчанин потребовал от каждого из 110 депутатов Палаты представителей признать Россию главным врагом Беларуси









Кроме этого, Цурпанов также потребовал объявить, какие действия, направленные на перевод структур армии, КГБ и МВД в режим повышенной боеготовности, совершил каждый депутат.





Ещё правозащитник выдвинул требование «срочно подготовить предложения и выдвинуть законодательную инициативу для пересмотра военной доктрины Беларуси, чтобы объявить Россию первым и главным врагом».





Все эти требования Цурпанов расписал для каждого из 110 депутатов Палаты представителей. Дать ответ на них должны в течении месяца.





Ранее правозащитник просил от депутатов местных Советов, а также горисполкома и облисполкома, обозначить свою позицию по вопросу «российской угрозы». Представители власти и чиновники, впрочем, массово отписали Цурпанову, что никакой угрозы со стороны российского государства они не видят.



