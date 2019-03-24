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Из-за кортежа Лукашенко на границе Могилевской области дважды останавливали поезд с пассажирами. Люди опоздали на работу

25.03.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Зато Александр Григорьевич с комфортом покатался по родным краям, пишет «Могилевская весна».



25 марта дизель-поезд Орша-Могилёв отправлением в 8:55 был дважды остановлен по пути следования и пришёл на конечную станцию с получасовым опозданием. Причина – президент Беларуси Александр Лукашенко с комфортом приехал на малую родину.

Первая остановка пригородного дизеля произошла после отправления с остановочного пункта Прокшино. Не доезжая до Александрии машинист остановил состав и объявил по громкой связи, что поезд будет стоять “по техническим причинам”.

Проводники сразу же отправились по вагонам с вопросом, нет ли у кого-либо из пассажиров билетов с пересадкой, что вызвало некоторую нервозность – сколько будет стоять поезд никто не знал. Таковых не оказалось, зато были с десяток человек, спешивших на работу в Могилёв и девушка, которая опаздывала в поездку на личном транспорте. В результате, не дождавшись её, машина уехала с могилёвского вокзала.

Пассажиры быстро нагревшихся на солнце вагонов попробовали выяснить причины задержки. Но на все их вопросы сотрудники железной дороги отвечали молчанием. Через пятнадцать минут состав тронулся. Однако доехать удалось лишь до Копыси.


Там, с таким же предупреждением машиниста по громкой связи, состав снова замер. Что интересно, также затянулась стоянка и дизеля следовавшего в противоположном направлении — на Оршу.

Однако местные жители, зашедшие в вагон, быстро пояснили причину такого поведения железнодорожников – никаких технических причин нет, просто президент гоняет с кортежем по окрестностям. Составы останавливают, как меру предосторожности. По вагону прокатился ропот, включавший ненормативные выражения в адрес лидера страны.

В Могилёв состав, обязанный быть к 10:42 по расписанию, прибыл лишь в 11:13. Гражданам, опоздавшим на работу, неофициально сотрудники ж/д советовали объяснить задержку кортежем президента, ведь “все всё поймут”.

Информация позже подтвердилась официально. На сайте президента Беларуси появилось сообщение, что Александр Лукашенко 25 марта совершает рабочую поездку в Могилевскую область. Глава государства посещает сельскохозяйственное предприятие «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка в 10 км от Шклова.

 
 
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Зато Александр Григорьевич с комфортом покатался по родным краям, пишет «Могилевская весна».
 
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