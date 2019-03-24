Мнение. Сотрудники службы отлова считают себя супергероями, но больше похожи на садистов и трусов

Пока у нас нет программы по массовой кастрации и стерилизации уличных животных, и пока бездомные кошки и собаки продолжают бесконтрольно размножаться, службы отлова продолжают придумывать всё новые ухищрения. Ведь кастрировать и чипировать – это дорого и сложно, а разливать валерьянку в местах скопления животных – прямо таки верх креативности и эффективности.





Словить кота, который «под валерьянкой», – дело нехитрое, но какое-то слишком уж подлое. Службы отлова позиционируют себя как эдакие спасатели городов, но в реальности они гораздо больше похожи на садистов и трусов, чем на супергероев, очищающих улицы от грязи.





То есть, буквально: вот есть бездомные коты, и вот есть финансируемая государством служба отлова животных. Если исходить из версии, что эта служба должна работать на некое всеобщее благо, то методы её работы должны исключать издевательство над животными и не должны выглядеть абсурдно. Но у нас то появляются новости о том, как животных расстреливают прямо на улицах, то активистки видят, как для отлова котов разливают валерьянку.





Вообще, это классический спор о том, оправдывает ли цель выбранные средства. Публичное жестокое обращение с животными имеет много последствий, и не все они касаются исключительно этих животных. Неоправданная жестокость, которую видят окружающие, может иметь серьёзные отсроченные последствия для общества: как бы банально это не звучало, но привыкшие к жестокости дети вырастают людьми, для которых абсолютно нормально не только видеть боль, но и причинять её.









Службы отлова у нас играют именно эту роль: они приучают людей к жестокости. И к безнаказанности.





В 2016 году сотрудника предприятия «Фауна города» признали виновным в жестоком обращении с животным и обязали выплатить штраф за убийство собаки, но эта история – исключение из правил. Обычно жестокие действия сотрудников службы отлова вызывают лишь волну возмущения среди волонтёрок и волонтёров, которые пытаются помогать животным. А чтобы «широкая общественность» не особо возмущалась грубостью и подлостью отлова, нам регулярно рассказывают о бешенстве и других опасностях, потенциально связанных с бездомными животными.



