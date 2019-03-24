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Мнение. Сотрудники службы отлова считают себя супергероями, но больше похожи на садистов и трусов

25.03.2019 16:47 — Разное | Партизан  
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Они приучают людей к жестокости и безнаказанности.

Мнение. Сотрудники службы отлова считают себя супергероями, но больше похожи на садистов и трусов
Пока у нас нет программы по массовой кастрации и стерилизации уличных животных, и пока бездомные кошки и собаки продолжают бесконтрольно размножаться, службы отлова продолжают придумывать всё новые ухищрения. Ведь кастрировать и чипировать – это дорого и сложно, а разливать валерьянку в местах скопления животных – прямо таки верх креативности и эффективности.

Словить кота, который «под валерьянкой», – дело нехитрое, но какое-то слишком уж подлое. Службы отлова позиционируют себя как эдакие спасатели городов, но в реальности они гораздо больше похожи на садистов и трусов, чем на супергероев, очищающих улицы от грязи.

То есть, буквально: вот есть бездомные коты, и вот есть финансируемая государством служба отлова животных. Если исходить из версии, что эта служба должна работать на некое всеобщее благо, то методы её работы должны исключать издевательство над животными и не должны выглядеть абсурдно. Но у нас то появляются новости о том, как животных расстреливают прямо на улицах, то активистки видят, как для отлова котов разливают валерьянку.

Вообще, это классический спор о том, оправдывает ли цель выбранные средства. Публичное жестокое обращение с животными имеет много последствий, и не все они касаются исключительно этих животных. Неоправданная жестокость, которую видят окружающие, может иметь серьёзные отсроченные последствия для общества: как бы банально это не звучало, но привыкшие к жестокости дети вырастают людьми, для которых абсолютно нормально не только видеть боль, но и причинять её.


Службы отлова у нас играют именно эту роль: они приучают людей к жестокости. И к безнаказанности.

В 2016 году сотрудника предприятия «Фауна города» признали виновным в жестоком обращении с животным и обязали выплатить штраф за убийство собаки, но эта история – исключение из правил. Обычно жестокие действия сотрудников службы отлова вызывают лишь волну возмущения среди волонтёрок и волонтёров, которые пытаются помогать животным. А чтобы «широкая общественность» не особо возмущалась грубостью и подлостью отлова, нам регулярно рассказывают о бешенстве и других опасностях, потенциально связанных с бездомными животными.

Кажется, службы отлова и правда считают себя супергероями, спасающими город от страшных болезней и свор собак, желающих растерзать всех, кто попадётся им на пути. Но как-то это всё неправдоподобно. Во-первых, публичная жестокость вряд ли может быть оправдана гипотетическими инфекциями. Во-вторых, когда сотрудники отлова стреляют в животных, они обычно не знают, больны ли эти животные хоть чем-нибудь.
Объяснить такую профилактическую жестокость очень сложно, но никто особо и не пытается: на все вопросы мы получаем ответы в стиле «а вы знаете, какую заразу они могут переносить? Или вы хотите, чтобы они загрызли детей?» Вместо обоснований и спокойных разъяснений мы получаем только дешёвые манипуляции.


В том, что на улицах есть бездомные животные, виноваты только люди. Но на уровне общества мы это пока что не осознали. Мы видим проблему (животные есть) и видим цель (их не должно быть), а в поиске способов достижения этой цели мы упорно игнорируем причину проблемы. Вот и выходит, что вместо того, чтобы перестроить систему, мы хаотично «латаем дыры», создавая при этом всё новые и новые проблемы.

Разливать возле мусорных баков валерьянку, чтобы котов было проще поймать, – это низкий и подлый способ борьбы с бездомными животными. Хотя в этом, пожалуй, и главная проблема: мы не пытаемя помочь животным, мы с ними боремся. Создали проблему, на словах демонизировали её, чтобы оправдать свою будущую жестокость и теперь по-садистски развлекаемся и играем в супергероев.

Только меньше всего это всё похоже на храбрость.

 
 
Ссылка на источник 24
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