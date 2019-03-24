sputnik.by Суд назначил Владимиру Лишику девять лет лишения свободы без конфискации имущества, Михаилу Метельскому - три года лишения свободы, Евгению Базылеву – четыре года лишения свободы. Суд оправдал Метельского и Базылева по ряду пунктов обвинения, в частности о покушении на повреждение имущества, передает





В срок отбывания наказания по решению суда будет включен срок отбывания под стражей с 15 июня 2017 года.





Обвиняемые не согласились с тем, чтобы судья зачитала только резолютивную часть приговора, как это бывает обычно. В итоге судья более 1,5 часов зачитывала приговор в полном объеме.





На оглашение приговора пришли родственники и друзья обвиняемых - в зале суда не было свободных мест.













Обвиняемые в суде своей вины не признали, хотя Базылев на стадии предварительного следствия писал явку с повинной. Кроме этого, на стадии предварительного расследования обвиняемые заявляли, что оговорили друг друга под нажимом оперативников ГУБОПиК.





Суд расценил их такие заявления как непоследовательное поведение с целью избежать ответственности за содеянное. В соответствии с приговором суда, вина фигурантов дела нашла подтверждение в судебном заседании.





Вместе с тем суд уменьшил стоимость поврежденного автомобиля с 32 тысяч рублей, как это указано в обвинении, до 26 тысяч рублей.





Суд также постановил взыскать с троих обвиняемых три тысячи рублей в пользу трех потерпевших, которые заявили гражданский иск о взыскании морального вреда.





Данный приговор неокончательный и может быть обжалован в Верховном суде Беларуси в течение 10 дней.





Эксперты не исключили, что будет прокурорский протест на данный приговор суда, так как прокурор просила для Метельского и Базылева сроки в два раза больше, чем назначил суд.









Инцидент, после которого три футбольных фаната стали фигурантами дела, случился поздно вечером 14 июня 2017 года на заправке в Столбцах, где произошла драка.



