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9 лет! Приговор одному из фанатов минского "Торпедо" суд оставил без изменений

25.03.2019 16:28 — Разное | Партизан  
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Минский областной суд 25 марта огласил новый приговор по делу о злостном хулиганстве на трассе под Столбцами. Не исключено, что приговор будет обжалован и стороной защиты, и стороной обвинения.

9 лет! Приговор одному из фанатов минского "Торпедо" суд оставил без изменений
фото Sputnik.by
Суд назначил Владимиру Лишику девять лет лишения свободы без конфискации имущества, Михаилу Метельскому - три года лишения свободы, Евгению Базылеву – четыре года лишения свободы. Суд оправдал Метельского и Базылева по ряду пунктов обвинения, в частности о покушении на повреждение имущества, передает sputnik.by

В срок отбывания наказания по решению суда будет включен срок отбывания под стражей с 15 июня 2017 года.

Обвиняемые не согласились с тем, чтобы судья зачитала только резолютивную часть приговора, как это бывает обычно. В итоге судья более 1,5 часов зачитывала приговор в полном объеме.

На оглашение приговора пришли родственники и друзья обвиняемых - в зале суда не было свободных мест.



Обвиняемые в суде своей вины не признали, хотя Базылев на стадии предварительного следствия писал явку с повинной. Кроме этого, на стадии предварительного расследования обвиняемые заявляли, что оговорили друг друга под нажимом оперативников ГУБОПиК. 

Суд расценил их такие заявления как непоследовательное поведение с целью избежать ответственности за содеянное. В соответствии с приговором суда, вина фигурантов дела нашла подтверждение в судебном заседании. 

Вместе с тем суд уменьшил стоимость поврежденного автомобиля с 32 тысяч рублей, как это указано в обвинении, до 26 тысяч рублей.

Суд также постановил взыскать с троих обвиняемых три тысячи рублей в пользу трех потерпевших, которые заявили гражданский иск о взыскании морального вреда.

Данный приговор неокончательный и может быть обжалован в Верховном суде Беларуси в течение 10 дней. 

Эксперты не исключили, что будет прокурорский протест на данный приговор суда, так как прокурор просила для Метельского и Базылева сроки в два раза больше, чем назначил суд.


Инцидент, после которого три футбольных фаната стали фигурантами дела, случился поздно вечером 14 июня 2017 года на заправке в Столбцах, где произошла драка. 

На следующий день обвиняемые были задержаны, их судили за злостное хулиганство, сопровождающееся повреждением имущества – автомобиля потерпевших. Они получили длительные сроки, потом суд отменил приговор.

 
 
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Минский областной суд 25 марта огласил новый приговор по делу о злостном хулиганстве на трассе под Столбцами. Не исключено, что приговор будет обжалован и стороной...
 
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