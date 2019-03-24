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В Пинск доставили «сменный» 50-метровый наплывной мост
На время реконструкции моста через Пину в Пинске автомобили будут ездить по наплывному мосту,
Сейчас наплавной мост дорабатывают на ремонтной базе предприятия «Днепробугводпуть». Речники приводят в готовность многотонную металлическую конструкцию, делают аппарели для заезда техники и другие элементы.
Длина понтонного сооружения, которое соединит берега Пины, составляет свыше 50 метров. По нему будет организовано двустороннее движение автомобилей. Для пешеходов и велосипедистов предусмотрена специальная дорожка. Также установлена система освещения наплавного моста.
Пока производят устройство подъезда к временной наплавной конструкции, основной мост не закрывается.
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На время реконструкции моста через Пину в Пинске автомобили будут ездить по наплывному мосту.
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