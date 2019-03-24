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В Пинск доставили «сменный» 50-метровый наплывной мост

25.03.2019 18:00 — Разное | Tut.by  
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На время реконструкции моста через Пину в Пинске автомобили будут ездить по наплывному мосту, сообщает местный горисполком.


Фото: Пинский горисполком

Сейчас наплавной мост дорабатывают на ремонтной базе предприятия «Днепробугводпуть». Речники приводят в готовность многотонную металлическую конструкцию, делают аппарели для заезда техники и другие элементы.

Длина понтонного сооружения, которое соединит берега Пины, составляет свыше 50 метров. По нему будет организовано двустороннее движение автомобилей. Для пешеходов и велосипедистов предусмотрена специальная дорожка. Также установлена система освещения наплавного моста.

Пока производят устройство подъезда к временной наплавной конструкции, основной мост не закрывается.

 
 
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На время реконструкции моста через Пину в Пинске автомобили будут ездить по наплывному мосту.
 
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