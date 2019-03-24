МВД рассказало, сколько времени ушло на разработку задержанного главного архитектора Минска

На разработку такого лица, как Минска Лучинович">задержанный на прошлой неделе за взятку главный архитектор Минска, у силовиков уходит около года. Об этом в эфире ОНТ рассказал начальник ГУБОПиК МВД Николай Карпенков.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Главного архитектора Минска Павла Лучиновича задержали 16 марта. По информации МВД, чиновника взяли с поличным при получении взятки в 4 тысячи долларов от ипэшницы за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений.

Начальник ГУБОПиК МВД Николай Карпенков говорит, что на разработку такого лица у них уходит в среднем до года.

— Все начинается с получения оперативной информации, которая перепроверяется. Позже данная информация докладывается руководству и, если это лицо относится к кадровому реестру и занимает ответственное положение, докладывается главе государства, — рассказывает силовик.

Всего же ГУБОПиКом возбуждено 328 коррупционных уголовных дел. Почти 100 человек привлечены к уголовной ответственности, 17 из них занимают ответственное положение, 9 входят в кадровый реестр президента.