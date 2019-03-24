Белорусские лесхозы приступили к посадке леса

Лесхозы Беларуси приступили к посадкам нового леса, создано уже более 6 тыс. га, сообщила пресс-служба Минлесхоза в понедельник.

"За 2 недели сотрудники лесхозов уже посадили более 6 тыс. га леса. Это 20% от всего запланированного объема", - проинформировали в министерстве.

Особый акцент был сделан на восстановление участков усохших насаждений. Здесь было высажено более 5,5 тыс. гектар нового леса.

Как уточнили в пресс-службе, в текущем году организации Минлесхоза планируют создать не менее 33 тыс. га лесных культур. При этом основная часть работ будет выполнена в весенний период.

Посадке леса предшествовала большая подготовительная работа, рассказали в министерстве. В 2018 году было обработано свыше 31,1 тыс. га почвы, еще около 700 га - в начале текущего года.

Беларусь входит в десятку самых лесных стран Европы. Уровень лесистости страны с 1945 года достиг максимального значения и составляет 39,8%. Ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тыс. га леса. Акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы), что позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам. В 2018 году по такому принципу было создано более 90,9% новых лесов.