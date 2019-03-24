ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские лесхозы приступили к посадке леса

25.03.2019 17:52 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Лесхозы Беларуси приступили к посадкам нового леса, создано уже более 6 тыс. га, сообщила пресс-служба Минлесхоза в понедельник.

"За 2 недели сотрудники лесхозов уже посадили более 6 тыс. га леса. Это 20% от всего запланированного объема", - проинформировали в министерстве.

Особый акцент был сделан на восстановление участков усохших насаждений. Здесь было высажено более 5,5 тыс. гектар нового леса.

Как уточнили в пресс-службе, в текущем году организации Минлесхоза планируют создать не менее 33 тыс. га лесных культур. При этом основная часть работ будет выполнена в весенний период.

Посадке леса предшествовала большая подготовительная работа, рассказали в министерстве. В 2018 году было обработано свыше 31,1 тыс. га почвы, еще около 700 га - в начале текущего года.

Беларусь входит в десятку самых лесных стран Европы. Уровень лесистости страны с 1945 года достиг максимального значения и составляет 39,8%. Ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тыс. га леса. Акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы), что позволяет повышать устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам. В 2018 году по такому принципу было создано более 90,9% новых лесов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лесхозы Беларуси приступили к посадкам нового леса, создано уже более 6 тыс. га, сообщила пресс-служба Минлесхоза в понедельник. "За 2 недели сотрудники лесхозов уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Святослав ЕЩЕНКО в ГДК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика