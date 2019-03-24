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Импорт детского питания в России оказался под угрозой

25.03.2019 17:27 — Разное | Интерфакс  
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Ужесточение мер ветеринарного контроля за ввозом в страну продуктов, которое вводится с апреля, угрожает обеспечению российского рынка продуктами лечебного и диетического питания, в том числе детского. Об этом предупредили крупнейшие производители Danone и Nestle, сообщает газета "Коммерсантъ". Сегодня на импорт в этих категориях приходится до 90% продукции.

Региональный вице-президент по корпоративным отношениям Danone (бренды Nutrilon и Neocate) в России и СНГ Марина Балабанова отметила, что риски связаны с проектом изменений решения комиссии Таможенного союза, который ужесточает требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю,

На такие товары, согласно проекту (документ опубликован на правовом портале ЕАЭС), должны оформляться ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производители обязаны включаться в реестр предприятий третьих стран.

Ужесточение требований обосновывается необходимостью контроля за импортом "сыроподобной" продукции, в которой животный жир заменен на растительный, уточнила Балабанова. Но под ограничительные меры попали и другие товары той же таможенной группы, в их числе пищевые продукты лечебного и профилактического питания, в частности детского, а также ряд биологически активных добавок к пище.

Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.

Ограничения затронут и ингредиенты для их производства, отмечают в компании. При этом большая часть перечисленных товаров и сырья вообще не содержит компонентов животного происхождения и никогда не расценивалась в пищевой промышленности как продукты ветеринарного риска, говорит Балабанова.

В Nestle (бренды Nan, Nestogen, Gerber) считают, что это излишняя и неоправданная мера. Теперь контролю на границе будут подлежать категории, которые ни в одной другой стране мира не рассматриваются как несущие ветеринарные риски. При этом, добавляют в компании, поставщики и импортеры лечебного и диетического питания не готовы к новым требованиям, которые должны вступить в силу уже с 11 апреля.

Оформление разрешений на ввоз такой продукции может занять более года, что приведет к срыву поставок, дефициту и негативно скажется на конечном потребителе, вторят в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Кроме того, ужесточение контроля негативно скажется на российской пищевой отрасли, добавляет Балабанова.

В Минсельхозе сообщили "Ъ", что расширение перечня объектов ветеринарного контроля на товары, относящиеся к продукции детского и лечебного питания, направлено на обеспечение безопасности и выявление фальсификата. Мера будет реализована в рамках электронной ветеринарной сертификации и никак не отразится на добросовестных поставщиках, пообещал представитель министерства.

 
 
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Ужесточение мер ветеринарного контроля за ввозом в страну продуктов, которое вводится с апреля, угрожает обеспечению российского рынка продуктами лечебного и...
 
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