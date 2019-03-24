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Средняя зарплата в феврале продолжила снижаться

25.03.2019 17:01 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата работников в феврале 2019 года составила Br977,6 против Br981,6 в январе, сказано в сообщении Белстата.

Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем средняя зарплата в Беларуси снизилась на 0,4%. По сравнению с декабрем 2018 года, средняя зарплата в феврале упала на 12,3%.

Как сообщалось, в январе средняя зарплата снизилась на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.

По сравнению с февралем 2018 года прирост средней зарплаты в феврале 2019 года  составил 15% при инфляции 6,2% за этот период.

Как сообщалось, правительство Беларуси планирует, что средняя заработная плата в 2019 году составит не менее Br1025 (рост на 7% к 2018 году).

В 2018 году средняя зарплата выросла на 11,6% по сравнению с 2017 годом до Br958,1.

 
 
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В Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата работников в феврале 2019 года составила Br977,6 против Br981,6 в январе, сказано в сообщении Белстата. Таким...
 
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