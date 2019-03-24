Дефицит текущего счета Беларуси с Россией в 2018 году вырос в 1,5 раза

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси с Россией в 2018 году составил $9,3 млрд (15,6% ВВП), увеличившись по сравнению с 2017 годом на 48,1%, сообщается в материалах Национального банка Беларуси (НББ).

Резкий рост дефицита текущего счета вызван увеличением дефицита внешней торговли с Россией. Так, отрицательное сальдо внешней торговли с Россией в 2018 году составило $9,37 млрд (рост на 49,7%) за счет увеличения дефицита внешней торговли товарами на 43,2% до $9,77 млрд при снижении профицита внешней торговли услугами на 28,7% до $0,4 млрд.

По данным платежного баланса, наибольшее отрицательное сальдо сложилось по минеральным продуктам - $10,8 млрд и недрагоценным металлам - $1,7 млрд. В то же время значительное положительное сальдо -$2,8 млрд сложилось по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью.

Экспорт белорусских товаров в Россию в 2018 году вырос на 0,9% и составил $12,6 млрд. Основой белорусского экспорта в РФ являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 31,7% объема экспорта товаров в Россию, машины и оборудование – 14,1%, транспортные средства – 13,7%. При этом в 2018 году объем поставок белорусских продтоваров снизился на 2,4%.

Импорт товаров из РФ вырос на 15,8% до $22,3 млрд, что составляет 62,2% общего товарного импорта Беларуси. Основой импорт из РФ являются минеральные продукты (49,1% объема импорта товаров из России), недрагоценные металлы (11,6%) и машины и оборудование (9,6 %). Импорт минеральных продуктов увеличился на 14,3%, недрагоценных металлов – на 12,5%, машин и оборудования – на 11,6%.

Оборот торговли услугами с РФ вырос на 10,4% и составил $4 млрд. Экспорт услуг из Беларуси вырос на 5,1% до $2,2 млрд. Основными видами экспортных услуг стали транспортные услуги (22,7% экспорта услуг в Россию), услуги по статье "Поездки" (18,9%) и услуги строительства (17,8%).

Импорт услуг увеличился на 17,7% и составил $1,8 млрд. Основными видами услуг, приобретенными у резидентов РФ, выступили услуги строительства (35,3% импорта услуг из России), транспортные услуги (19,3%) и услуги по статье "Поездки" (16,4%).

По статье "первичные доходы" (разница между выплатами инвестиционных доходов и притоком средств от оплаты труда временных работников за границей) по итогам 2018 года с Россией сформировался дефицит в размере $1 млрд (рост на 31,8%). Это стало следствием превышения чистых выплат за границу инвестиционных доходов ($1,6 млрд) над чистым притоком доходов от оплаты труда работников, временно работающих в РФ ($0,5 млрд). Объем инвестиционных доходов к получению от финансовых активов, размещенных в РФ, составил $125,5 млн.

По статье "вторичные доходы" (сальдо поступлений трансфертов из России в пользу государства) в 2018 году профицит составил $1,1 млрд (рост на 44,9%). Валовое поступление трансфертов в Беларусь из РФ составило $2 млрд, в том числе в пользу правительства (с учетом распределения ввозных таможенных пошлин между государствами - членами ЕАЭС) было получено $1,6 млрд, прочими секторами - $0,4 млрд. Текущие трансферты резидентов Беларуси в Россию составили $1 млрд, в том числе $0,6 млрд выплатило правительство Беларуси в рамках распределения ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС. Прочие секторы выплатили текущих трансфертов в РФ на сумму $0,3 млрд.

По данным финансового счета в 2018 году экономика Беларуси стала "чистым заемщиком" финансовых средств у резидентов России на сумму $745 млн. В 2017 году, напротив, белорусская экономика была "чистым кредитором" России на $292,6 млн.