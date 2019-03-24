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Останки человека и надгробная плита найдены в Каменецком районе
При замене водопроводной трубы а агрогородке Рясна Каменецкого района сотрудники ЖКХ обнаружили останки неустановленного человека и надгробную плиту, датированную 1846 годом, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
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При замене водопроводной трубы а агрогородке Рясна Каменецкого района сотрудники ЖКХ обнаружили останки неустановленного человека и надгробную плиту,...
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