В Пинске появился «культурный» автобус

В 2019 году Пинск принял эстафету республиканской акции «Культурная столица». В концепцию планируемых в Пинске мероприятий года в статусе культурной столицы Беларуси включены различные направления деятельности.

Творческие коллективы города давно нуждались в большом вместительном автобусе, способном с комфортом перевозить их на различные международные, республиканские и местные фестивали, конкурсы.

В середине 2018 года сектором культуры Пинского горисполкома был приобретен новый автобус. 12-метровый лайнер МАЗ 251 на 47 посадочных мест предназначен для перевозки пассажиров на маршрутах большой протяженности. Конструкция автобуса обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности.

Творческие коллективы Пинска выступают в городах Беларуси, России, Украины, Европы.

Недавно выполнено эстетическое оформление транспортного средства. Теперь автобус украшен видами Пинска, а на борту – герб города и надпись «Пинск – жемчужина Полесья».







Пинский горисполком