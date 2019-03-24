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В Пинске появился «культурный» автобус

25.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  В 2019 году Пинск принял эстафету республиканской акции «Культурная столица». В концепцию планируемых в Пинске мероприятий года в статусе культурной столицы Беларуси включены различные направления деятельности.

  Творческие коллективы города давно нуждались в большом вместительном автобусе, способном с комфортом перевозить их на различные международные, республиканские и местные фестивали, конкурсы.

В середине 2018 года сектором культуры Пинского горисполкома был приобретен новый автобус. 12-метровый лайнер МАЗ 251 на 47 посадочных мест предназначен для перевозки пассажиров на маршрутах большой протяженности. Конструкция автобуса обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности.

  Творческие коллективы Пинска выступают в городах Беларуси, России, Украины, Европы.




  Недавно выполнено эстетическое оформление транспортного средства. Теперь автобус украшен видами Пинска, а на борту – герб города и надпись «Пинск – жемчужина Полесья».



  Пинский горисполком






 
 
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  В 2019 году Пинск принял эстафету республиканской акции «Культурная столица». В концепцию планируемых в Пинске мероприятий года в статусе культурной столицы...
 
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