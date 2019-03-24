Движение транспорта в центре Минска будет частично закрыто 30-31 марта

Как стало известно, 30 и 31 марта на ул. Кальварийской закроют троллейбусное движение в связи с асфальтированием улицы на участке от пер. Тучинского до ул. К. Цеткин. По ул. Городской Вал работы будут проходить на участке от пр. Независимости до ул. Интернациональной, в течение двух дней будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Из-за работ вносятся изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта на этих участках пути. В частности, как поясняются представители ГП «Столичный транспорт и связь», троллейбусы №13 со стороны ДС «Сухарево-5» будут ехать до ст. м. «Пушкинская», маршрут переименуют на №13Д «ДС «Сухарево-5» - ст. м. Пушкинская».

Движение троллейбусов маршрута №9 со стороны ДС «Кунцевщина»" организуется до ул. Гусовского со следованием от ул. Пономаренко по пр. Пушкина, ул. Притыцкого, Кальварийской, Гусовского в прямом направлении, обратно - по ул. Гусовского, Харьковской. Маршрут будет называться №9Д «ДС «Кунцевщина» - Гусовского».

Троллейбусы №14 будут двигаться со стороны ДС «Масюковщина» до остановки «Романовская Слобода» по улицам Тимирязева, Романовская Слобода, Немига в прямом направлении, обратно - по улицам Немига, К. Цеткин, Тимирязева.

Работа троллейбусных маршрутов №4, 7, 44 отменяется.

Что касается автобусов, то временно будет работать маршрут №7Т (по трассе троллейбуса №7) и №944 «Запад-3 – Вокзал» (по действующей трассе троллейбуса №44 с изменением маршрута следования на участке от ул. Притыцкого до ул. Бобруйской по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин в обоих направлениях).

Автобусы № 40, 50С, 1212-ТК будут двигаться со стороны ул. Кальварийской - по ул. Романовская Слобода, Городской Вал, Володарского, пр. Независимости, а в направлении ул. Кальварийской - по ул. Мясникова, Немига, Кальварийской.

Движение автобусов маршрутов № 23, 65, 74С организуется до остановки «Романовская Слобода». При этом № 23, 74С - по пр. Дзержинского, ул. К. Цеткин, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига с остановками «Музыкальный театр», «ст. м. Фрунзенская», обратно - по ул. Немига. А №65 - по ул. Толстого, Московской, К. Цеткин, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига с остановками «Музыкальный театр», «ст. м. Фрунзенская», обратно - по ул. Немига.

Автобус №57 на участке от ул. Я.Купалы до пр. Дзержинского будет ехать по пр. Независимости, ул. Киселева, М. Богдановича, Немига с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Оперный театр», «ст. м. Немига», в обратном направлении - по ул. К.Цеткин, Бобруйской, пр. Независимости, Я. Купалы.

Пассажирам, у которых есть проездной на определенный период времени без лимита поездок, где один из видов транспорта - троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №7Т, 40, 46, 50С, 78, 944 на дублируемых и закрываемых участках.