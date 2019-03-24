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Минчанин похудел на 49 кг, потому что девушки не воспринимали его всерьез. И женился на модели

25.03.2019 18:11 — Разное | Tut.by  
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Александр Тимошенко не только свои фото, но и жизнь делит на «до и после»: в 2013 году он со 122 кг похудел до 73 кило. А потом подкачался, стал лучше играть в футбол, начал позировать фотографам — и женился на модели.


Фото: из личного архива. Александр с женой Ольгой

С 7-ми лет на школьные каникулы Саша ездил к бабушке. Все одеяла в ее доме были очень мягкими, пуховыми. Засыпал парень, не ощущая дискомфорта, а под утро начинал задыхаться. Определить, в чем проблема, долго никто не мог. То, что у Саши аллергия на пух, родители выяснили гораздо позже — а тогда регулярно вызывали скорую, чтобы купировать приступы.

— Врачи кололи уколы. Предполагаю, что были и препараты, которые влияли на гормональный фон. На фоне этих проблем, несмотря на регулярные занятия футболом и обычное для ребенка питание, мой вес стал увеличиваться.

К 11 классу Саша весил уже 105 кг. Из-за лишних кило было повышенное давление, и с 15 лет парень наблюдался у врачей. Когда Саша поступил в университет, то увлекся компьютерными играми. Образ жизни изменился, и парень в буквальном смысле стал еще больше.


Фото: из личного архива

— Я учился во вторую смену. Приходил домой в 9−10 часов вечера. Плотно ужинал и садился за компьютер. Пока играл, тоже мог перекусить. Тогда меня особо не волновало, что я поправляюсь.

Переломным стал 2013 год, а именно университетская вечеринка. Саша стал на весы и увидел — 122 кг. Тогда он задумался и решил: нужно худеть.

— Конечно, звоночки насчет того, что стоит браться за свое здоровье, были и до этого. Я продолжал играть в футбол и чувствовал, что тяжело дышать, нет никакой выносливости.

Помимо здоровья — отношение людей. Парни воспринимали Сашу нормально, а вот девушки, по его мнению, относились предвзято из-за веса. Молодому человеку хотелось начать романтические отношения — но девушки смотрели на него как на парня, с которым можно посмеяться, поболтать в перерыве между парами и не более того.


Фото: из личного архива

В весе 122 кг при росте 177 см Саша отважился пойти в тренажерный зал. Признается, что стеснения не было. Да и кого боятся, если зал находился на втором этаже ЖЭС? По словам Саши, типичная качалка, куда ходили мужики за сорок — и лишь раз в месяц случайно заглядывала девушка.

— За 100 тысяч рублей «старыми» деньгами тренер (и администратор в одном лице) написал мне программу тренировок. Диету я разработал себе сам. Она была в корне неправильной, но результативной. Завтракал плотно: ел кашу с курицей, либо только кашу. В течение дня фрукты и овощи, вечером — творог. Воду практически не пил. Думал, что, раз похудение проходит через избавление от лишней влаги, значит, она и не должна поступать в организм.


Фото: из личного архива

Саша занимался три, а иногда и пять раз в неделю. Совмещал тренировки с футболом. За месяц ему удалось сбросить 15 кг. Когда был у бабушки в деревне, плавал почти каждый день. 1-го сентября (спустя пять месяцев с начала похудения) Саша весил 90 кг.

— В университете меня, похудевшего на 32 кг, тогда никто не узнал. Староста даже перепутала с другим одногруппником. Конечно, поменялся размер одежды. Пришлось полностью обновлять гардероб.


Фото: из личного архива

На 90 кг Саша не остановился. Тренажерный зал по-прежнему посещал регулярно. Упор делал на кардио, проводил минут 40 на велотренажере. Саша похудел до 73 кг — но, как он говорит, это были «кожа да кости, никакой мышечной массы».

— Я стал читать про правильное питание, искать тренера, который сможет помочь не только с упражнениями.

Своего тренера Саша нашел — и начал строить рельефное тело. Вес вырос до 78 кг, только это был не жир, а мышцы.

— С тренером я чередовал силовые нагрузки с кроссфитом. Буквально за два месяца регулярных тренировок визуально тело изменилось, даже плечи стали шире.


Фото: из личного архива

Теперь Саша был доволен своим внешним видом. Несколько раз ему писали начинающие фотографы с приглашением на фотосессии, хотя никакого опыта позирования у парня не было. Молодой человек закончил МИТСО, специальность — маркетолог.

— Фотографы снимали меня для своего портфолио, размещали фото в соцсетях. На одном из них меня увидела будущая жена Оля — она-то как раз действительно была моделью, училась в Национальной школе красоты. Она искала партнера для свадебной съемки, написала мне. Мы стали общаться и на фотосессию пришли уже как пара.

С Ольгой Саша познакомился в 2016 году. В 2018 году пара поженилась. Два месяца назад у них родился сын Артем. Саша говорит: семья для него на первом месте.


Фото: из личного архива

— Хочу больше помогать жене с ребенком, поэтому футбол временно отойдет на второй план. Заниматься с тренером продолжу: тренировка длится всего час.

Сейчас Саша играет в любительской лиге на позиции полузащитника. Его команда называется «Фаворит». И, когда сын подрастет, мечтает молодой отец, он продолжит любимое с детства дело.

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Александр Тимошенко не только свои фото, но и жизнь делит на «до и после»: в 2013 году со 122 кг он похудел до 78.
 
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