Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Недавно в средней школе № 3 прошли первые открытые районные родительско-педагогические чтения, на которых говорили об эффективной модели взаимодействия семьи и учреждения образования в целях успешной социализации подрастающего поколения.



Организаторы чтений подошли к подготовке мероприятия творчески, изрядно поработав над интерактивными площадками. Например, войдя в фойе здания школы, гости могли рассмотреть демонстрируемые юными моделями костюмы, которые имели успех на прошедшем «Арт-подиуме». А пройдя на второй этаж, — посетить импровизированный музей восковых фигур «Из истории семейного воспитания» – над его созданием трудились в Чудинской средней школе.

Подробности читайте в номере «СП» за среду.

















































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