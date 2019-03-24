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Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

25.03.2019 17:34 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Недавно в средней школе № 3 прошли первые открытые районные родительско-педагогические чтения, на которых говорили об эффективной модели взаимодействия семьи и учреждения образования в целях успешной социализации подрастающего поколения.

Организаторы чтений подошли к подготовке мероприятия творчески, изрядно поработав над интерактивными площадками. Например, войдя в фойе здания школы, гости могли рассмотреть демонстрируемые юными моделями костюмы, которые имели успех на прошедшем «Арт-подиуме». А пройдя на второй этаж, — посетить импровизированный музей восковых фигур «Из истории семейного воспитания» – над его созданием трудились в Чудинской средней школе.

Подробности читайте в номере «СП» за среду.
Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

Родители и учителя: взаимодействие во благо ребенка

 


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Недавно в средней школе № 3 прошли первые открытые районные родительско-педагогические чтения, на которых говорили об эффективной модели взаимодействия семьи
 
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