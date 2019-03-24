В Ушачском районе задержан серийный вор с обрезом и ножом

Как стало известно, инцидент произошел в магазине в населенном пункте Сорочино. Ночью 25 марта там сработала сигнализация. На место происшествия выехали правоохранители. Они задержали мужчину, который пытался скрыться из торгового объекта через складские помещения.

Выяснилось, что мужчина обесточил щит, который снабжал торговый объект электричеством, и разбил камнем стекло. После этого он забрался в здание, украл из кассы почти 2,5 тыс. руб., а также продукты и алкоголь. С собой у него был нож.

Кроме того, как пояснили представители УВД Витебского облисполкома, мужчина передвигался на велосипеде, который он оставил возле магазина. Рядом с транспортным средством правоохранители обнаружили обрез с патронами и еще один нож.

Сообщается, что это не первая кража, совершенная мужчиной. Он передвигался по территории Витебской области на велосипеде уже несколько недель и останавливался на ночлеги в пустующих домах. Во время своих перемещений подозреваемый занимался кражами.

Сейчас мужчина задержан. Милиционерами проверяется информация о его возможной причастности к другим подобным преступлениям.