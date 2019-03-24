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В Ушачском районе задержан серийный вор с обрезом и ножом

25.03.2019 18:28 — Разное | Аргументы и факты  
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В Ушачском районе задержан серийный вор с обрезом и ножом
УВД Витебского облисполкома

Как стало известно, инцидент произошел в магазине в населенном пункте Сорочино. Ночью 25 марта там сработала сигнализация. На место происшествия выехали правоохранители. Они задержали мужчину, который пытался скрыться из торгового объекта через складские помещения.

В Ушачском районе задержан серийный вор с обрезом и ножом В Кобрине задержали серийного вора благодаря ДНК-следу

Выяснилось, что мужчина обесточил щит, который снабжал торговый объект электричеством, и разбил камнем стекло. После этого он забрался в здание, украл из кассы почти 2,5 тыс. руб., а также продукты и алкоголь. С собой у него был нож.

Кроме того, как пояснили представители УВД Витебского облисполкома, мужчина передвигался на велосипеде, который он оставил возле магазина. Рядом с транспортным средством правоохранители обнаружили обрез с патронами и еще один нож.

Сообщается, что это не первая кража, совершенная мужчиной. Он передвигался по территории Витебской области на велосипеде уже несколько недель и останавливался на ночлеги в пустующих домах. Во время своих перемещений подозреваемый занимался кражами.

Сейчас мужчина задержан. Милиционерами проверяется информация о его возможной причастности к другим подобным преступлениям.

 
 
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42-летний мужчина был задержан ночью 25 марта в деревне Сорочино при попытке совершить кражу из магазина.
 
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