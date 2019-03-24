Отдаляемся от заветной 1000 рублей. В Беларуси второй месяц падает средняя зарплата

Средняя зарплата в Беларуси сокращается второй месяц подряд. Но в феврале падение замедлилось. Так, средняя зарплата упала в прошлом месяце на 4 рубля — до 977,6 рубля, сообщает Белстат. Эта сумма до уплаты налогов.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). Получается, что после уплаты налогов средняя зарплата в феврале составила около 841 рубля.

Напомним, в январе средняя зарплата сократилась на 133 рубля — до 982 рублей. Заработки упали почти во всех отраслях, но больше всего у работников, которые заняты вспомогательной деятельностью воздушного транспорта, — сразу на 1054 рубля.

Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам , должна составить 1025 рублей (это сумма по итогам января-декабря). При этом в декабре следующего года средние заработки белорусов должны составить 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности правительства до 2020 года.

Напомним, средняя зарплата в Беларуси в январе-декабре прошлого года составила 958,1 рубля (это сумма до уплаты налогов). Власти планировали выход по итогам прошлого года на среднюю зарплату в 1000 рублей. В 2017 году этого также не удалось добиться.

Как и в 2017 году , в прошлом году на некоторые предприятия также рассылали письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.