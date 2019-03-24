В Пинск доставили наплавной мост, который будет действовать во время реконструкции моста через реку Пина автомобильной дороги Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.



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Протяженность сооружения составляет более 50 м. Сейчас специалисты занимаются обустройством площадки для возведения наплавного моста. Необходимо обустроить причал, установить крепления конструкции. Планируется, что уже в середине апреля автотранспорт будет перенаправлен с основного путепровода на наплавной мост. По его проезжей части организуют двустороннее движение. Для пешеходов и велосипедистов предусмотрена отдельная дорожка. По всей длине сооружения установлена система освещения.



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"Сейчас наплавной мост дорабатывают на ремонтной базе предприятия "Днепробугводпуть". Речники приводят в готовность многотонную металлическую конструкцию, делают аппарели для заезда техники и другие элементы", - отметили в горисполкоме. С введением в строй наплавного моста основной путепровод будет закрыт на реконструкцию.

Автомобильный мост через Пину построен 40 лет назад. В прошлом году после его детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. Обновленный путепровод планируется ввести в эксплуатацию до 7 ноября.