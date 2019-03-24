Состоялось первенство Брестского городского отдела по ЧС по мини-футболу с польскими коллегами

Традиционное первенство Брестского городского отдела по ЧС по мини-футболу с польскими коллегами нынешней весной стало не менее долгожданным событием, а потому и насыщенным. Состязания собрали на спортивной арене 6 команд. Среди игроков – сильнейшие спортсмены-спасатели Бреста и Польши, для которых спорт является неотъемлемой частью жизни.



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Ярких встреч в рамках турнира было немало. В соревновательных поединках встречались команды пожарных аварийно-спасательных частей № 1, 2,3 и 4, а также сборная ГОЧС и г.Лосице.



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Силы пожарных оказались высокими, что, впрочем, не новость, - мини-футбол весьма популярен среди представителей мужественной профессии. Тренировкам в этом ведомстве отдают немало времени. Из года в год спасатели Брестского городского отдела с молодым и спортивным пополнением в своих командах стремятся совершенствовать игру, ставить высокую планку на футбольных площадках.

С польскими товарищами брестских спасателей связывает многолетняя дружба, а ещё – традиция встречаться в рамках первенства по мини-футболу. Данный вид спорта активно пропагандирует и польская сторона.



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Брестские огнеборцы неоднократно участвовали на выездных соревнованиях по приглашению зарубежных коллег. Победы удостаивались в равной степени и одна и другая сторона, - всё дело в том, что подход к делу и отношение к спорту у товарищей одинаковое.