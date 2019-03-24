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Ученик горецкой детской школы искусств завоевал «серебро» на музыкальной олимпиаде

25.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В Могилевском музыкальном колледже имени Римского-Корсакова прошла областная музыкально-теоретическая олимпиада среди учащихся детских школ искусств. Конкурс в этом году собрал 96 юных музыкантов, которым пришлось побороться за призовые места.

Почетное третье место во второй возрастной категории занял Иван Круглик —  ученик горецкой детской школы искусств и вокально-хорового мастерства из класса преподавателя музыкально-теоретических дисциплин Анны Каликинской.

 

Ученик горецкой детской школы искусств завоевал «серебро» на музыкальной олимпиаде

 

Такой сложный конкурс требует усердной подготовки в течении нескольких лет. В номинации «Сольфеджио и теория музыки» также приняли учащиеся класса преподавателя музыкально-теоретических дисциплин Марии Новиковой — Екатерина Бекар, Кристина Лавринович и Елизавета Мануленко из класса преподавателя Анны Каликинской.

Директор ДШИиВХМ Оксана Запевалова


 
Теги: Минск
 
 
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  В Могилевском музыкальном колледже имени Римского-Корсакова прошла областная музыкально-теоретическая олимпиада среди учащихся детских школ искусств. Конкурс...
 
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