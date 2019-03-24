Ученик горецкой детской школы искусств завоевал «серебро» на музыкальной олимпиаде

В Могилевском музыкальном колледже имени Римского-Корсакова прошла областная музыкально-теоретическая олимпиада среди учащихся детских школ искусств. Конкурс в этом году собрал 96 юных музыкантов, которым пришлось побороться за призовые места.

Почетное третье место во второй возрастной категории занял Иван Круглик — ученик горецкой детской школы искусств и вокально-хорового мастерства из класса преподавателя музыкально-теоретических дисциплин Анны Каликинской.





Такой сложный конкурс требует усердной подготовки в течении нескольких лет. В номинации «Сольфеджио и теория музыки» также приняли учащиеся класса преподавателя музыкально-теоретических дисциплин Марии Новиковой — Екатерина Бекар, Кристина Лавринович и Елизавета Мануленко из класса преподавателя Анны Каликинской.

Директор ДШИиВХМ Оксана Запевалова