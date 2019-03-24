Миллионы долларов в день: как работает Белорусская валютно-фондовая биржа

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Мероприятие проходит в 170 странах

– Сегодня под эгидрой Нацбанка мы открываем Неделю финансовой грамотности. По всему миру это мероприятие проводится более чем в 170 странах, десятки миллионов детей собираются на биржах по всему миру. Сегодня мы в игровой форме расскажем об организованном финансовом рынке Республики Беларусь, – сказал в приветственном слове председатель Правления Белорусской валютно-фондовой биржи Андрей Аухименя.

Он пояснил, что в ходе мероприятия ребятам многое расскажут, в частности, о фондовом рынке, валютном, срочном, денежном рынке, а также о том, что биржа – это Национальный форекс-центр, что здесь также занимаются депозитными аукционами.