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Миллионы долларов в день: как работает Белорусская валютно-фондовая биржа
Мероприятие проходит в 170 странах
– Сегодня под эгидрой
Он пояснил, что в ходе мероприятия ребятам многое расскажут, в частности, о фондовом рынке, валютном, срочном, денежном рынке, а также о том, что биржа – это Национальный форекс-центр, что здесь также занимаются депозитными аукционами.
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