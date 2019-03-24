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Белорусский лес вырастет на 33 тысячи гектаров

25.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Лесничества Беларуси высадят в этом году не менее 33 тысяч га леса. Об этом сообщили в республиканском министерстве лесного хозяйства, передает БЕЛТА.

«Акцент делается на создании смешанных лесных культур. В прошлом году по такому принципу было создано более 90,9% новых лесов. Это позволяет повышать их устойчивость к различным биологическим и климатическим факторам», – пояснили в министерстве.

При подготовке к посадке новых лесов было обработано около 32 тысяч га почвы. С начала весны сотрудники лесхозов уже посадили более шести тысяч га леса.

Ранее сообщалось, что в республике построят еще один лесосеменной комплекс.

Это будет уже третий подобный центр. В таких питомниках выращивают посадочный материал. В теплицах создают идеальные условия для всходов семян. Здесь применяют системы проветривания, налажен климат-контроль. Остатки продукции пойдут на экспорт.



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С начала весны сотрудники лесхозов уже посадили более шести тысяч га леса.
 
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