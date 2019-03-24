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К столетию ателье Zagato выпустят очень дорогую спецверсию купе Aston Martin DBS

25.03.2019 19:17 — Разное | Tut.by  
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Британский производитель спорткаров и знаменитое кузовное ателье из Милана снова объединяют усилия — в ознаменование столетия Zagato, которое отмечается в этом году, в Aston Martin готовят специальный эксклюзивный проект.


Это «двухдверка» DBS GT Zagato, которая станет переработанной стилистами Zagato версией показанного в прошлом году суперкара DBS Superleggera с 715-сильным мотором V12 под капотом. Перекроенная модель, составить представление о которой пока можно по дизайнерским скетчам, получит еще более эффектную внешность с расширенной радиаторной решеткой, скульптурными задними крыльями и волнистой крышей, которую в Zagato называют «двойным пузырем».


Компания решила изготовить DBS GT Zagato ограниченным тиражом 19 единиц, причем каждая из «двухдверок» будет доступна только в паре с DB4 GT Continuation, являющейся, как следует из названия, «продолжением» серии оригинального DB4 GT Zagato, показанного в 1960 году на мотор-шоу в Лондоне. Таким образом, будущим покупателям придется раскошелиться сразу на два автомобиля — в сумме это шесть миллионов фунтов (почти 8 миллионов долларов), причем без учета налогов.


Первые клиенты получат DBS GT Zagato только в четвертом квартале 2020 года, сообщают в Aston Martin. А вот DB4 GT Continuation самым преданным фанатам и коллекционерам марки доставят раньше — в конце текущего года.

 
 
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Британский производитель спорткаров и знаменитое кузовное ателье из Милана снова объединяют усилия - в ознаменование столетия Zagato, которое отмечается в этом году,...
 
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