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В Лидском районе женщину с двумя детьми хотели выбросить на улицу, но независимый профсоюз помог ей сохранить квартиру

25.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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В Лидском районе женщину с двумя детьми хотели выбросить на улицу, но независимый профсоюз помог ей сохранить квартиру

Жительница агрогородка Крупово вместе с детьми останется в квартире, которую ей предоставил, а после увольнения хотел отнять бывший наниматель.

18 марта Гродненский областной суд отменил решение суда нижестоящей инстанции о выселении Татьяны Стецко, ее сына Александра Мулицы и дочери Гражины Мулица из квартиры в агрогородке Крупово Лидского района.

Татьяна Стецко почти пять лет проработала уборщицей на Лидской птицефабрике, которая сейчас присоединена к ОАО «Лидахлебопродукт». Женщина работала в два захода, и в общей сложности отдала предприятию около пяти лет.

В 2009 году профком и администрация Лидской птицефабрики выделила женщине с двумя несовершеннолетними детьми одну комнату в трехкомнатной служебной квартире, а в 2013 году после трудоустройства на птицефабрику Александра Мулицы, администрация и профком приняли решение предоставить еще две оставшиеся комнаты в этой же квартире. 5 февраля 2013 года с Татьяной Стецко был заключен договор найма жилого помещения в агрогородке Крупово Лидского района.

В апреле 2015 года Татьяна Стецко уволена с предприятия формально — по соглашению сторон, а фактически в связи с развившейся болезнью дыхательных путей. А в 2016 году в связи с истечением срока трудового контракта с предприятия уволен Александр Мулица. После чего ОАО «Лидахлебопродукт» потребовало выселить ответчиков из квартиры. Суд Лидского района постановил выселить Татьяну Стецко с детьми из квартиры без предоставления другого жилого помещения.

Женщина обратилась за помощью в профсоюз РЭП, который помог составить апелляционную жалобу в Гродненский областной суд. Как оказалось, суд Лидского района рассмотрел не все документы, которые имеют прямое отношение к делу:

— Суд первой инстанции не рассмотрел все документы, имеющие отношение к делу. Во-первых, ОАО «Лидахлебопродукт», обращаясь в суд, нарушило сроки исковой давности: с момента прекращения трудовых отношений с Татьяной Стецко прошло уже три года, — отмечает представить профсоюза РЭП по Минской области Игорь Комлик.

— Второй момент — Татьяна Стецко проработала на предприятии почти пять лет. Присутствие аммиака в воздухе привело к тому, что у женщины развилось хроническое заболевание легких и она вынуждена была уволиться. Сейчас мы готовим документы на оформление профзаболевания.

— К тому же 2016 году Лидский райисполком принял постановление, согласно которому работники сельского хозяйства имеют право выкупать служебное жилье при стаже не менее 5 лет. Действительно, Стецко проработала чуть меньше 5 лет, но совокупный трудовой стаж (вместе с сыном, у которого тоже развилось заболевание) составляет более 7 лет. В законодательстве не все учтено с моральной и логической точки зрения: один человек со стажем 5 лет имеет право выкупать жилье, а два человека с общим стажем более 7 лет — лишены такого права, — поясняет Игорь Комлик.

praca-by.info

 
 
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Жительница агрогородка Крупово вместе с детьми останется в квартире, которую ей предоставил, а после увольнения хотел отнять бывший наниматель. 18 марта...
 
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