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Ночная погоня в Лиде: бесправник угнал машину и пытался скрыться от ГАИ

25.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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Ночная погоня в Лиде: бесправник угнал машину и пытался скрыться от ГАИ

В Лиде сотрудники ГАИ преследовали пытавшуюся скрыться машину, пока в ней не закончилось топливо, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Около двух часов ночи 24 марта дежурный наряд заметил на дороге в Лиде автомобиль без фар, бампера и крыла. Сотрудники ГАИ попытались остановить машину для проверки, однако водитель решил скрыться. Погоня за нарушителем, который ехал со скоростью до 170 км/ч, продолжалась не только в Лиде, но и за городом до тех пор, пока в его машине не закончился бензин.

Выяснилось, что за несколько дней до происшествия автомобиль был угнан из автосервиса и после этого уже побывал в ДТП, за рулем находился 23-летний пьяный бесправник, а в салоне — его нетрезвый 18-летний товарищ, который и угнал машину с места своей работы, а также несовершеннолетний пассажир.

По факту угона машины возбуждено уголовное дело. По линии ГАИ на участников погони составили семь протоколов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Лиде сотрудники ГАИ преследовали пытавшуюся скрыться машину, пока в ней не закончилось топливо, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ УВД...
 
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