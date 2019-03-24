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На Октябрьской площади прошли задержания
На Октябрьской площади задержали несколько активистов. Они пришли на площадь для участия в объявленной ранее акции в честь 101 годовщины БНР.
Как сообщил корреспондент
Задержали также активистку Елену Толстую — женщина приковала себя цепью к столбу. Как сообщило «Радыё Свабода», женщина пояснила свой поступок тем, что это ответ на задержания 24 марта — «День Воли — в неволи». Милиционеры специальным инструментом «перекусили» цепь и увели активистку.
О планах 25 марта пройти с бело-красно-белыми флагами от Октябрьской площади до улицы Володарского, 9, где в этот день была объявлена независимость БНР в 1918 году, лидеры правоцентристской коалиции и БСДП (Грамада) заявили 19 марта.
За несколько часов до начала акции, недалеко от Октябрьской площади и на улице Володарского были замечены припаркованные автозаки.
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23 и 24 марта концерты ко Дню Воли прошли в Гродно и Минске. По средним оценкам, гродненская акция собрала около четырех тысяч человек, минская — около полутора-двух тысяч. Обе акции были разрешены, но в Минске некоторых участников задержали: Виталия Рымашевского — ненадолго, предупредив его, чтобы больше не снимал сотрудников милиции в штатском, а Дмитрия Дашкевича и Наталью Горячко-Басалыгу оставили на ночь в ИВС на Окрестина.
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На Октябрьской площади задержали несколько активистов. Они пришли на площадь для участия в объявленной ранее акции в честь 101 годовщины БНР.
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