На Октябрьской площади прошли задержания

TUT.BY , на Октябрьской задержаны сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, глава ОГП Николай Козлов. Политиков задержали после того как они дали комментарии журналистам. Как сообщил корреспондент, на Октябрьской задержаны сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, глава ОГП Николай Козлов. Политиков задержали после того как они дали комментарии журналистам.

Задержали также активистку Елену Толстую — женщина приковала себя цепью к столбу. Как сообщило «Радыё Свабода», женщина пояснила свой поступок тем, что это ответ на задержания 24 марта — «День Воли — в неволи». Милиционеры специальным инструментом «перекусили» цепь и увели активистку.





О планах 25 марта пройти с бело-красно-белыми флагами от Октябрьской площади до улицы Володарского, 9, где в этот день была объявлена независимость БНР в 1918 году, лидеры правоцентристской коалиции и БСДП (Грамада) заявили 19 марта.





За несколько часов до начала акции, недалеко от Октябрьской площади и на улице Володарского были замечены припаркованные автозаки.









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