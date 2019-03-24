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На Октябрьской площади прошли задержания

25.03.2019 18:10 — Разное | Партизан  
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На Октябрьской площади задержали несколько активистов. Они пришли на площадь для участия в объявленной ранее акции в честь 101 годовщины БНР.

Как сообщил корреспондент TUT.BY, на Октябрьской задержаны сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, глава ОГП Николай Козлов. Политиков задержали после того как они дали комментарии журналистам.
Задержали также активистку Елену Толстую — женщина приковала себя цепью к столбу. Как сообщило «Радыё Свабода», женщина пояснила свой поступок тем, что это ответ на задержания 24 марта — «День Воли — в неволи». Милиционеры специальным инструментом «перекусили» цепь и увели активистку.

О планах 25 марта пройти с бело-красно-белыми флагами от Октябрьской площади до улицы Володарского, 9, где в этот день была объявлена независимость БНР в 1918 году, лидеры правоцентристской коалиции и БСДП (Грамада) заявили 19 марта.

За несколько часов до начала акции, недалеко от Октябрьской площади и на улице Володарского были замечены припаркованные автозаки.


***

23 и 24 марта концерты ко Дню Воли прошли в Гродно и Минске. По средним оценкам, гродненская акция собрала около четырех тысяч человек, минская — около полутора-двух тысяч. Обе акции были разрешены, но в Минске некоторых участников задержали: Виталия Рымашевского — ненадолго, предупредив его, чтобы больше не снимал сотрудников милиции в штатском, а Дмитрия Дашкевича и Наталью Горячко-Басалыгу оставили на ночь в ИВС на Окрестина.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На Октябрьской площади задержали несколько активистов. Они пришли на площадь для участия в объявленной ранее акции в честь 101 годовщины БНР.
 
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