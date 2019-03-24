Центр Минска оккупировали автозаки

На Октябрьской площади автозаки стоят за стендом с государственными флагами. Площадь патрулируют сотрудники ОМОН и мужчины в штатском с рациями, передает Свабода.





Как сообщил Илларион Трусов, у здания на Володарского, 9, где была провозглашена независимость БНР, стоят «два автозака, сотрудники ОМОН и микроавтобус». По словам Трусова, человек в штатском из микроавтобуса снимает тех, кто приносит цветы к зданию.





«После того, как я оставил цветы, подошел "красный берет" и унес наши цветы», - написал Трусов.









Напомним, вечером 25 марта ряд оппозиционных политиков, среди которых Николай Козлов, Виталий Рымашевский, Игорь Борисов, собираются пройти под бело-красно-белыми флагами от Октябрьской площади до дома по улице Володарского (бывшая Серпуховская), 9, где 25 марта 1918 года была провозглашена независимость БНР.







