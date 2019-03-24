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Центр Минска оккупировали автозаки
25 марта в течение дня в центре Минска стоят автозаки, улицы патрулируют сотрудники правоохранительных органов в форме и в штатском.
автозаки на Октябрьской
На Октябрьской площади автозаки стоят за стендом с государственными флагами. Площадь патрулируют сотрудники ОМОН и мужчины в штатском с рациями, передает Свабода.
Как сообщил Илларион Трусов, у здания на Володарского, 9, где была провозглашена независимость БНР, стоят «два автозака, сотрудники ОМОН и микроавтобус». По словам Трусова, человек в штатском из микроавтобуса снимает тех, кто приносит цветы к зданию.
«После того, как я оставил цветы, подошел "красный берет" и унес наши цветы», - написал Трусов.
Напомним, вечером 25 марта ряд оппозиционных политиков, среди которых Николай Козлов, Виталий Рымашевский, Игорь Борисов, собираются пройти под бело-красно-белыми флагами от Октябрьской площади до дома по улице Володарского (бывшая Серпуховская), 9, где 25 марта 1918 года была провозглашена независимость БНР.
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25 марта в течение дня в центре Минска стоят автозаки, улицы патрулируют сотрудники правоохранительных органов в форме и в штатском.
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