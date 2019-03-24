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В новой украинской церкви готовы отпевать католиков

25.03.2019 18:46 — Разное | Интерфакс  
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В новосозданной церкви Украины готовы отпевать верующих католического вероисповедания.

"Бывают разные жизненные обстоятельства, когда надо поступать по велению сердца и заповеди любви... Если человек крестился в церкви другого подчинения и умер - отпоем его. Даже католика, но надо разбираться в том, почему католик обратился к нам за отпеванием", - сказал в ходе теледискуссии епископ новой церкви Фотий Давиденко, слова которого приводит издание "Вести".

В свою очередь епископ Запорожский и Мелитопольский Лука, представляющий каноническую УПЦ, отметил, что отпевать можно только воцерковленного в православной вере человека, при этом священнику следует обратиться к его родственниками со словами утешения.

"Только того, кто вошел в церковь. Зачем отпевать того, кто в лоне церкви не находится? На такой случай (когда за отпеванием обратились представители других конфессий - "ИФ") есть обряд утешения сродников. Им нужно объяснять, почему обряд ничего не даст. Священник читает слова проповеди, говорит слова утешения", - рассказал архиерей.

В январе прошлого года один из запорожских священников отказался отпевать погибшего двухлетнего мальчика, сославшись на то, что тот был крещен в храме неканонического Киевского патриархата.

Митрополит Лука поддержал этого священника, чем вызвал неоднозначную реакцию украинской общественности.

 
 
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В новосозданной церкви Украины готовы отпевать верующих католического вероисповедания.
 
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