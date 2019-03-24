В ВТО довольны развитием туризма в Беларуси

Посол Беларуси в Испании постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристической организации Павел Пустовой 25 марта провел встречу с заместителем генерального секретаря ВТО Хайме Альберто Кабалем Санклементе, сообщили в посольстве Беларуси в Испании.

"25 марта состоялась встреча Павла Пустового с заместителем генерального секретаря ВТО Хайме Альберто Кабалем Санклементе", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили конструктивный характер отношений по линии "Беларусь – ВТО". П.Пустовой поблагодарил Х.Санклементе за экспертную помощь со стороны ВТО в деле развития туристической отрасли в Беларуси.

Постоянный представитель Беларуси обратил внимание на уже приятые Беларусью меры, которые направлены на рост количества зарубежных туристов: введение и успешное функционирование 30-дневного безвизового режима пребывания в стране, либерализации визовой политики, возможность безвизового въезда в Беларусь для участников и гостей II Европейских игр, который пройдет в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

"Х.А. Кабаль Санклементе положительно оценил усилия Беларуси по развитию туризма, а также высказал уверенность, что присутствие Постоянного представителя Беларуси при ВТО с резиденцией в Мадриде даст новый импульс для развития взаимоотношений между Беларусью и ВТО", - отметили в посольстве.

В частности, заместитель генсекретаря определил наиболее важные направления работы организации: инновационный технологии в туризме, разработка новых образовательных программ, дальнейшее привлечение стран – членов к либерализации визовой политики и т.д.

Стороны договорились поддерживать рабочие контакты на регулярной основе.



