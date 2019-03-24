|
Илья Шиманович: обидно, что на Европейских играх в Беларуси нет плавания
Новости Беларуси. Белорусский пловец Илья Шиманович завалоевал олимпийскую лицензию в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш брасист на турнире во Франции смог дважды взять золотые награды на дистанции 50 и 100 метров, причем на стометровке Илья установил новый национальный рекорд.
Триумфатор возвратился на родину, что бы выступить на чемпионате Беларуси. Спортсмен очень сожалеет, что в программе вторых Европейских игр, которые примет Минск, отсутствует плавание.
Илья Шиманович, рекордсмен Беларуси по плаванию:
Хотелось бы, чтобы это развивалось, построили какие-то комплексы и бассейны, которые соответствуют стандартам проведения такого рода соревнований. Но пока у нас этого нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусский пловец Илья Шиманович завалоевал олимпийскую лицензию в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш брасист на турнире во Франции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)