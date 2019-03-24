Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

«Это должно было произойти десятилетия назад», — сказал Трамп.





«Израиль никогда не имел лучшего друга, чем вы», — заявил Нетаньяху, обращаясь к американскому президенту, и назвал день подписания документа историческим.





О том, что США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, Трамп написал в своем аккаунте в Twitter 21 марта.









«Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — заявил Трамп, отметив, что эта территория имеет «решающее стратегическое значение и важна в плане безопасности» для Израиля и стабильности в регионе.