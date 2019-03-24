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Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

25.03.2019 19:43 — Разное | Партизан  
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Трамп подписал президентскую прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанами.

Во время подписания документа присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает RT.


Фото: Reuters

«Это должно было произойти десятилетия назад», — сказал Трамп.

«Израиль никогда не имел лучшего друга, чем вы», — заявил Нетаньяху, обращаясь к американскому президенту, и назвал день подписания документа историческим.

О том, что США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, Трамп написал в своем аккаунте в Twitter 21 марта.


«Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — заявил Трамп, отметив, что эта территория имеет «решающее стратегическое значение и важна в плане безопасности» для Израиля и стабильности в регионе.

Голанские высоты — это горное плато вулканического происхождения на юге Сирии и севере Израиля. Площадь Голанских высот составляет 1,8 тысячи квадратных километров.

Большая часть Голанских высот контролируется Израилем — это участок примерно 1150 квадратных километров при длине 60 и средней ширине 25 километров. Восточная часть Голан контролируется Сирией. Между ними — буферная зона ООН — участок протяженностью более 75 километров и шириной от 200 метров до 10 километров. По обеим сторонам от зоны находятся районы, в которых Израиль и Сирия должны придерживаться установленного лимита в численности вооруженных сил и вооружений.

Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.



 
 
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Трамп подписал президентскую прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанами.
 
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