В центре Минска задержали музыкантов, которые хотели сыграть на “Дне воли”

В центре Минска задержаны известные белорусские музыканты, которые хотели сыграть по случаю 101-летия Белорусской Народной Республики (БНР), также задержаны оппозиционные политики Михаил Козлов и Виталий Рымашевский.

Как передает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр “Весна”, белорусские музыканты Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Павел Аракелян и Игорь Ворошкевич были задержаны во время подготовки к выступлению на одной из центральных улиц Минска. Музыканты не получали разрешение на проведение выступления.

Кроме того, на Октябрьской площади были задержаны лидеры Правоцентристского движения Николай Козлов и Виталий Рымашевский.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта.

Санкционированные властями мероприятия празднования 101-летия БНР прошли в субботу в Гродно и в воскресенье в Минске. В целом празднование "Дня воли" на выходных в Минске и Гродно прошло без инцидентов.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.