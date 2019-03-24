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Причины пожаров в экосистеме - низкая культура поведения граждан (человеческий фактор)

25.03.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пожары в экосистеме напрямую зависят от погодных условий. И все же неизменным остаётся тот факт, что основной причиной пожаров является человеческий фактор, иными словами, низкая культура поведения граждан.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64634.php

Причины пожаров в экосистеме - низкая культура поведения граждан (человеческий фактор)

Подразделения Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям на сообщения о возгорании растительности в выходные дни выезжали более двадцати раз в сутки. Приезжая на чрезвычайные ситуации такого характера, спасатели устанавливали случаи, когда огонь успевал захватывать большие территории, под угрозой нередко находились ближайшие строения: хозяйственные постройки, дома, сараи, линии электропередач и связи и др.

К сожалению, для многих граждан процедура сомнительной пользы – палы травы стала привычным делом. К потенциальным «вредителям» относятся дачники, владельцы частных домовладений. Наводя порядок на своей придомовой территории, брестчане зачастую жгут мусор, сухую траву, прошлогодние листья. Горожане бросают непотушенные спички и окурки в сухую траву. И несмотря на то, что опасность подобных действий сомнению не подлежит, ситуация с палами остается актуальной: люди решительно идут на безответственный шаг.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64634.php

Причины пожаров в экосистеме - низкая культура поведения граждан (человеческий фактор)

Профилактические рейды инспекторов инспекции надзора и профилактики Брестского ГОЧС с приходом тёплой поры года в активной фазе. Сотрудники МЧС не устают напоминать о требованиях пожарной безопасности на природе, рассказывают о возможных последствиях неосторожного разведения костров и невнимательного сжигания мусора, акцентируют внимание на ответственности граждан за свои недальновидные действия. (В прошлом году в целях мониторинга пожароопасной ситуации в Бресте было проведено более 450 рейдов. За выявленные нарушения были составлены административные протоколы, в том числе и по поводу выжигания сухой растительности. С начала года в Брестской области зарегистрировано 5 пожаров по причине выжигания травы, уничтожено 5 строений. В Республике Беларусь есть случаи гибели граждан.)

Брестский городской отдел по ЧС напоминает: на территории дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров при определённых условиях. Главные из них – постоянный контроль за процессом, наличие первичных средств пожаротушения, безветренная погода. Костры должны размещаться на расстоянии не менее 10 м от зданий (сооружений).

Горящая трава становится настоящим стихийным бедствием и одной из причин большинства пожаров. А потому законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность для лиц, виновных в таких возгораниях. Статья 15.57 Кодекса об административных правонарушениях гласит: выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

Брестский городской отдел по ЧС обращается к гражданам и призывает: нельзя недооценивать степень опасности палов сухой растительности - выжигатель рискует не только своим имуществом и жизнью, но и создает реальную угрозу имуществу других граждан, природным ресурсам.

Помните, даже затушенные участки при смене ветра могут вновь разгореться и стать причиной пожара.

Если вы стали очевидцем загораний сухой растительности, необходимо немедленно сообщить о пожаре в МЧС по телефону 101 или 112. Самостоятельные попытки тушения могут привести к травмам, поэтому самому к тушению следует прибегать лишь на ранних стадиях возгораний.

 
Теги: Брест
 
 
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