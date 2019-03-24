ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди, мокрый снег и метель. В Брест возвращается зима?

25.03.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

На новой рабочей неделе в Брест вернутся мокрый снег, дожди и метель.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64633.php

Дожди, мокрый снег и метель. В Брест возвращается зима?

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +9 °С, сообщает pogoda.by.

Во вторник ожидается сильный ветер, вечером возможен сильный мокрый снег. Температура воздуха днем составит +4…6 °С.

Утром среды в городе будет около 0 °C, пройдет небольшой снег, метель, вечером — дождь. Днем воздух прогреется до +5 °С.

В четверг утром вновь ожидается мокрый снег, который сменится дождем во второй половине дня. Столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.

В пятницу ночью на город опустится туман. Видимость — 300−400 метров. Днем будет облачно, без осадков и до +10 °С.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На новой рабочей неделе в Брест вернутся мокрый снег, дожди и метель. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY В понедельник будет облачно, но без осадков. Днем воздух...
 
Новости дня
Новости разные
 
На развитие автодорог выделят 5 млрд рублей. Скоростных и платных магистралей станет больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика