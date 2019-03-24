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Дожди, мокрый снег и метель. В Брест возвращается зима?
25.03.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
На новой рабочей неделе в Брест вернутся мокрый снег, дожди и метель.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
В понедельник будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +9 °С,
Во вторник ожидается сильный ветер, вечером возможен сильный мокрый снег. Температура воздуха днем составит +4…6 °С.
Утром среды в городе будет около 0 °C, пройдет небольшой снег, метель, вечером — дождь. Днем воздух прогреется до +5 °С.
В четверг утром вновь ожидается мокрый снег, который сменится дождем во второй половине дня. Столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.
В пятницу ночью на город опустится туман. Видимость — 300−400 метров. Днем будет облачно, без осадков и до +10 °С.
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На новой рабочей неделе в Брест вернутся мокрый снег, дожди и метель. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY В понедельник будет облачно, но без осадков. Днем воздух...
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