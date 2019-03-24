Дожди, мокрый снег и метель. В Брест возвращается зима?

На новой рабочей неделе в Брест вернутся мокрый снег, дожди и метель.



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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник будет облачно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +9 °С, сообщает pogoda.by.

Во вторник ожидается сильный ветер, вечером возможен сильный мокрый снег. Температура воздуха днем составит +4…6 °С.

Утром среды в городе будет около 0 °C, пройдет небольшой снег, метель, вечером — дождь. Днем воздух прогреется до +5 °С.

В четверг утром вновь ожидается мокрый снег, который сменится дождем во второй половине дня. Столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.

В пятницу ночью на город опустится туман. Видимость — 300−400 метров. Днем будет облачно, без осадков и до +10 °С.