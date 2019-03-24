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Новости экономики за 25.03.2019

25.03.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сколько стоит привезти в Беларусь международную франшизу? Почему время простоя большегрузов сократится? Кто помог тысячам предпринимателей реализовать свои проекты? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3000 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗОВАЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ ЗА СЧЕТ БАНКА РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

Банк развития Беларуси за пять лет профинансировал 3000 проектов по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Это не только кредитование госпрограмм – тысячи предпринимателей за счет средств Банка развития реализовали свои проекты. Кредитный портфель превысил 400 миллионов долларов совокупного объема кредитования, который Банк развития предоставил своим банкам-партнерам.

Новости экономики за 25.03.2019

В планах на 2019 год – поддержка инфраструктуры венчурного финансирования и создание инвестиционных фондов. Банк развития как крупный финансовый институт способен сделать первые шаги в этом направлении, сформировать рынок для прихода на него других игроков.

Самые популярные франшизы в Беларуси – магазины сладостей и алкоголя

Минтранс предложил сократить срок подтверждения соответствия авто нормам ЕКМТ до 1 дня

БИЗНЕС-ЦЕНТР С ГОСТИНИЦЕЙ ПОСТРОЯТ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»

Китайские компании построят деловой центр на Пекинском проспекте в индустриальном парке «Великий камень». Поддержку в строительстве объекта окажет торгово-логистический субпарк China Merchants Group.

Новости экономики за 25.03.2019

Новое здание объединит конференц-зал, ресторан и гостиницу. Объем инвестиций в проект составит 300 миллионов юаней или 44 миллионов долларов, а начало строительства запланировано на осень 2019 года.

ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ ПОСАДКУ ЛЕСА

Лесхозы Беларуси начали посадку леса. Задача на 2019 год – высадить молодые деревья на площади не менее 33 тысяч гектаров. Основная часть работ традиционно приходится на весну. Более чем на 6000 гектаров новый лес уже заложен. Особое внимание – восстановлению леса на месте усохших насаждений.

Новости экономики за 25.03.2019

Сегодня Беларусь входит в десятку самых лесных стран Европы. Ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тысяч гектаров леса.
 
 
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Новости Беларуси. Сколько стоит привезти в Беларусь международную франшизу? Почему время простоя большегрузов сократится? Кто помог тысячам предпринимателей...
 
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