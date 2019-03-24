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Минтранс предложил сократить срок подтверждения соответствия авто нормам ЕКМТ до 1 дня

25.03.2019 20:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций предлагает сократить сроки подтверждения соответствия транспортных средств техническим нормам Европейской конференции министров транспорта, а также выдачи международных сертификатов их техосмотра с трех дней до одного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект соответствующего постановления уже подготовлен Минтрансом. Принятие данного решения позволит сократить простои транспортных средств международных автомобильных перевозчиков при проведении административных процедур.

Больше новостей экономики за 25 марта здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций предлагает сократить сроки подтверждения соответствия транспортных средств техническим нормам...
 
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