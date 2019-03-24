﻿ Валентин Короткин о задачах на ЧЕ: завоевать медали и набрать большее количество рейтинговых очков. 21.by
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Валентин Короткин о задачах на ЧЕ: завоевать медали и набрать большее количество рейтинговых очков

25.03.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Что бы попасть на Олимпийские игры в Токио, тяжелоатлеты должны занимать с 1 по 14 места олимпийского рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С ноября 2018 года стартовал первый этап этого ноу-хау (всего три). После чемпионата Европы-2019, который примет Батуми с 3 по 13 апреля, станут известны позиции всех сильнейших штангистов мира, включая и белорусов.

Валентин Короткин о задачах на ЧЕ: завоевать медали и набрать большее количество рейтинговых очков

Сегодня наша мужская национальная команда ведет подготовку сразу к нескольким форумам года. Первый – континентальный, после Беларусь будет представлена и на первенстве Европы (U20-23) и (15-17). Ну и венец сезона – чемпионат мира в Таиланде. В последнее время в нашей сборной существенно возросла внутренняя конкуренция. В каждом весе на выезд претендуют от двух до трех спортсменов.

Валентин Короткин о задачах на ЧЕ: завоевать медали и набрать большее количество рейтинговых очков

Виктор Шершуков, главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Я вообще сторонник того, чтобы по 5-6 человек в одной весовой категории были. Конкуренция рождает очень хорошие результаты. Все 10 человек смотрятся через призму европейских рекордов, кое-кто и мировых.

В национальной команде сейчас собраны 20 человеквсе лучшие. Вообще у нас ориентация только на своих, на белорусов. Поэтому мы взяли срез 15-17 лет – лучшие, 20-23 и взрослые. Все в одной команде, все с тренерами, с массажистами и по единому плану готовятся.

Валентин Короткин о задачах на ЧЕ: завоевать медали и набрать большее количество рейтинговых очков

Определился выездной состав в Батуми у женщин. Нашу страну представят семь атлетов. В их числе серебряный призер Рио Дарья Наумова. Теперь она будет выступать в новом весе до 76 килограммов (олимпийскую медаль белоруска взяла в весовой категории до 75 килограммов). В этой же категории выступит и вышедшая из декрета участница Лондона Диана Сазоновец.

Валентин Короткин о задачах на ЧЕ: завоевать медали и набрать большее количество рейтинговых очков

Валентин Короткин, главный тренер женской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Конечно, в плане завоевания двух медалей в олимпийской программе. И, конечно, чемпионатом Европы заканчивается первый отборочный цикл подготовки к Олимпийским играм. Поэтому задача стоит как завоевать медали, так и набрать большее количество рейтинговых очков.

Валентин Короткин о задачах на ЧЕ: завоевать медали и набрать большее количество рейтинговых очков

Первыми из белорусской команды на европейский помост в Грузии выйдут 6 апреля Юлия Асаенок и 7 апреля Геннадий Лаптев.
 
 
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Новости Беларуси. Чтобы попасть на Олимпийские игры в Токио, тяжелоатлеты должны занимать с 1 по 14 места олимпийского рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С...
 
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