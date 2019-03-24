На развитие автодорог выделят 5 млрд рублей. Скоростных и платных магистралей станет больше

«Целью Государственной программы является улучшение качественных показателей автомобильных дорог общего пользования», — говорится в сообщении.





Согласно документу, Государственная программа состоит из двух разделов: «Развитие и содержание республиканских автомобильных дорог в Республике Беларусь» и «Реконструкция, ремонт и содержание местных автомобильных дорог в Республике Беларусь».





На дорожное хозяйство страны планируют выделить 5 млрд 411 млн рублей.





Республиканские автодороги

На развитие и содержание республиканских автомобильных дорог пойдет 4 млрд рублей. Не менее 10% средств будет направлено на содержание мостов и путепроводов.





Программой предусмотрены реконструкция и возведение 415,9 километра республиканских автомобильных дорог, в том числе 276,2 километра дорог по параметрам I категории с доведением их до международных стандартов, и 2458 пог. метров мостов и путепроводов.





Планируется модернизировать не менее 555,9 километра республиканских автомобильных дорог и повысить несущую способность их дорожного покрытия до 11,5 тонны на ось.





Предусматривается увеличить скоростной режим на протяжении не менее 1 тысяча 617 километров республиканских автомобильных дорог.





Планируется реконструировать и возвести по параметрам I категории 276,2 километра республиканских автомобильных дорог, в числе которых участки автомобильных дорог М-6/Е 28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги), М-10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин, Р-23 Минск — Микашевичи, Р-53 Слобода — Новосады, Р-58 Минск — Калачи — Мядель, Р-80 Слобода — Паперня, Р-122 Могилев — Чериков — Костюковичи.





Кроме того, Государственной программой предусмотрено расширение сети платных автомобильных дорог. Будет введена плата за проезд транспортных средств на всем протяжении дороги М-6/Е 28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги) после ее реконструкции и на участке дороги Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь. К 2021 году протяженность платных автомобильных дорог составит 1 тысяча786 километров.





Местные автодороги





На реконструкцию, ремонт и содержание местных автомобильных дорог планируют выделить 1,4 млрд рублей.





Эти средства пойдут в том числе на ремонт и реконструкцию не менее 7 тысяч км местных автомобильных дорог. Запланировано провести текущий ремонт 6 тысяч 384 км дорог, капитальный ремонт — 581,3 км дорог, реконструкцию и строительство — 34 км дорог.





Также будут отремонтированы 1 тысяча 589 пог. метров мостов и путепроводов, проведен капремонт 627,6 пог. метра мостов и путепроводов, предусматривается реконструировать и возвести 718,3 пог. метра мостов и путепроводов.





Постановление вступает в силу после его официального опубликования.





Напомним, привести в порядок дороги потребовал президент во время посещения Брестской области. «Люди правильно возмущаются. Позавчера сделали дорогу — она развалилась. Это не только настроение людей, это их материальное благосостояние — почти у каждого есть автомобиль. Они вложили туда [в приобретение автомобиля] немалые деньги и хотят по нормальным дорогам проехать», — заявил Лукашенко.