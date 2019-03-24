Михаил Бабич как избирательная технология

Михаила Бабича, после появления слухов о его назначении послом в Беларусь, пристально осмотрели со всех сторон, облили грязью из телеграм-каналов и даже плюнули в него ртом пресс-секретаря МИДа Беларуси. В итоге у политически озабоченной общественности на разных континентах выкристаллизовалось несколько версий, зачем Путин назначил генерала в посольство ближайшего союзника.

Все эти версии так или иначе исходят из того, что по сути никакого Бабича нет, есть функция, аватар Путина, который должен исполнить волю вождя на вверенной территории. Самая популярная теория — Россия объединится с Беларусью, после чего Путин возглавит новое государство и будет править вечно. Ее набрасывают кремлевские политтехнологи на вентиляторы не только анонимов, но и вполне уважаемых мировых СМИ. В разных сочетаниях задание Бабича, по версии аналитиков, состоит в удержании Беларуси в орбите России (в идеале, объединение двух стран) при сокращении поддержки беларусскому режиму.





Сам Бабич четко придерживается легенды. Во всех интервью он говорит одно и то же: Россия не собирается силой лишать Беларусь суверенитета, Беларусь должна сама решить, насколько глубоко готова интегрироваться, поддержка и преференции зависят от глубины интеграции. Остальную безудержную активность посольства РФ можно списать на неуемный нрав представителя российского президента и необходимость распилить бюджеты на «мягкую силу».





И вот здесь возникает одна нестыковка. Информация про активность посла вообще никак не задевает беларусское информационное пространство. Более того, Бабич не интересен беларусской аудитории. Зато его работа освещается в федеральных СМИ России по высшему разряду. Это можно было бы объяснить разногласиями между лидерами Беларуси и России, где Бабич выступает как бы посредником или непосредственным участником, однако в большинстве материалов о нем отношения двух стран используются скорее как повод поговорить о замечательном человеке.









Не буду корчить из себя знатока российской внутренней политики и эксперта по политическому пиару в российских СМИ, однако не заметить особого отношения к Михаилу Бабичу в России невозможно. Я бы назвал это смотринами на роль кандидата в преемники. Если на минутку допустить, что такая возможность гипотетически существует, то действия российского посла получают новый смысл и объясняют многие нестыковки.









Смотрите сами, если Путин дейстительно решит уйти (а после примера Назарбаева цепляние за власть до смерти будет выглядеть особенно позорно), то старт выбора преемника должен начаться примерно сейчас — за 4-5 лет до ухода. Опять же, не претендуя на глубокое понимание российских реалий, любой человек даже в Беларуси с ходу назовет пару потенциальных фигур на роль преемника, которые занимают стратегические посты и к которым Путин относится особенно тепло (тот же Собянин, Медведев).





Очевидно, такие люди должны не только быть доверенными, гарантировать безопасность после отставки, но и проявить себя в каком-нибудь большом важном проекте. В теперешней России, кроме Москвы, особо хвастаться нечем, а вот «глубоко интегрировать» какого-нибудь соседа, например Беларусь, вызвало бы сладкие томления и влажные фантазии у российского избирателя. Уйти под восторженные крики и передать власть тому, кто поспособствовал — красивая заключительная кода для правления Владимира Путина.





Безусловно, в России и не таких бабичей съедали за день даже после одного намека на желание получить верховную власть. Но если допустить версию «смотрин», то становится понятно, почему Бабич рефреном говорит про «честь России», рассуждает про роль посла как «высшего представителя государства» и высказывается на большие политические темы, зачем нужна такая посольская команда, явно избыточная для небольшой страны. И если это действительно так, то удержать, приручить или купить его беларусским властям не получится. У него совсем другая мотивация. Тут скорее нужно беспокоиться нам всем, беспокоиться за будущее Беларуси.